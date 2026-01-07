Omul de afaceri încearcă astfel să transmită un semnal puternic de unitate într-un moment critic pentru „grifoni”, care au înregistrat trei înfrângeri consecutive și un rezultat de egalitate dezamăgitor pe teren propriu cu Pisa, în ultimele patru partide.



Suporterii și-au pierdut răbdarea după rezultatele recente și au afișat un banner la baza de pregătire de la Pegli, cerând imperativ întăriri. În acest context, notează genova24.it, prezența lui Dan Șucu la meciul de joi este interpretată ca un gest de susținere pentru antrenorul Daniele De Rossi și pentru vestiar, chiar înaintea unei „dublei” de foc.



Fără menajamente, chiar dacă urmează Cagliari



Daniele De Rossi a evitat conferința de presă tradițională, dar a transmis un mesaj ferm prin intermediul canalelor clubului. Antrenorul a subliniat importanța prezenței lui Dan Șucu și a garantat că nu se vor face calcule de conjunctură, urmând să folosească cei mai în formă jucători împotriva „rossonerilor”, fără a se gândi la meciul următor.



„Este o provocare delicată împotriva unei echipe care are mari valori și luptă pentru câștigarea titlului. Noi, ca întotdeauna, vom intra pe teren cu obiectivul de a face puncte și, pentru a reuși asta cu o echipă precum Milan, va trebui să fim perfecți în grija pentru detalii, sporind atenția asupra fiecărui aspect tangibil. Va trebui să știm să ocupăm bine în special cele două careuri, mai bine decât am făcut-o recent în unele meciuri.



Va fi și președintele Șucu la meci, iar prezența sa este mereu un semnal pozitiv pentru toți. Calendarul propune două partide la distanță mică, dar trebuie să ne concentrăm pe un angajament pe rând, să ne gândim exclusiv la meciul de pe Meazza și, prin urmare, nu se vor face calcule în proiecția angajamentului următor: vor intra pe teren jucătorii care în aceste zile de muncă la Pegli mi s-au părut cei mai pregătiți. Am încredere în băieți că vor oferi răspunsuri în linie cu cerințele și așteptările, bazându-se pe un spirit de grup care este o prerogativă marcată și o valoare adăugată în termeni de mentalitate”, a explicat tehnicianul.



Situația lotului rămâne complicată pentru Genoa. Pe lângă Onana, plecat cu Camerunul la Cupa Africii, lipsesc Cornet, Ekuban, Gronbaek, Messias și Siegrist. Totuși, sursa citată notează că staff-ul medical speră să recupereze câțiva jucători pentru confruntarea directă cu Cagliari de săptămâna viitoare.

