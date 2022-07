Mititelu, atac devastator și acuzații grave. Cere demisia lui Iorgulescu: "S-au făcut niște manevre să votăm o aprobare"

Imediat după meciul din Bănie, Mititelu s-a plâns de programarea meciului la ora 16:00, când temperatura era una foarte ridicată. Patronul lui FC U Craiova spune că jocul s-a disputat "în condiții inumane" și îl trage la răspundere pe Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Adrian Mititelu, devastator la adresa lui Gino Iorgulescu

Mititelu a lansat un atac dur la adresa lui Iorgulescu, despre care spune că are un salariu uriaș și nu a putut să se impună în fața deținătorilor drepturilor TV și să mute meciul FC U Craiova - CFR Cluj la ora 21:30, la aceeași oră cu Rapid - FCSB.

"Vina este a LPF, nu a știut să se impună în relația cu cei care beneficiază de drepturile TV. Noi înțelegem că sunt niște bani, dar nu sunt oferiți gratuit. De multe ori se lasă impresia că televiziunile ne fac o favoare. Nu e adevărat, noi le vindem un produs, iar ei fac audiențe. Din toate datele econimice, piața a crescut, s-a dublat. Aceste firme o duc foarte bine și datorită meciurilor din Liga 1. Au apărut stadioane noi, au apărut investiții mari. Eu zic că fotbalul românesc e pe drumul cel bun, chiar dacă în cupele europene avem probleme.

Mi se pare inuman și de neînchipuit ca Liga să nu se poată impună într-o perioadă în care avem o temperatură deosebită să nu pui două meciuri la aceeași oră. La final de campionat regulat cum jucăm 3 meciuri la aceeași oră? Cum puteam eu să amân meciul și să joc peste două săptămâni? Eu mă duceam la FCSB doar cu un meci, iar FCSB avea deja patru. Era clar un dezavantaj, șanse inegale. Trebuia să se ajungă la un compromis, două meciuri la ora 21:30. Eu nu înțeleg de ce domnul Gino Iorgulescu primește 300.000 de euro salariu anual.

Eu aduc milioane de euro în fotbal, iar domnul Iorgulescu ia 300.000 de euro pe an stând pe la Ligă și nu e în stare să rezolve o problemă minoră. Am înțeles că mănâncă vreo 4 milioane pe an Liga, pentru ce? Ca să nu fie în stare să programeze un meci la o oră decentă? Nu cumva milioanele alea ar fi fost mai bine să fie la cluburi? Părerea mea e că nouă ne trebuie o Ligă cu trei angajați", a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: "S-au făcut niște manevere să se prelungească drepturile TV până în 2026 fără licitație"

Patronul oltenilor a continuat și a lansat acuzații dure, spunând că reprezentații cluburilor ar fi fost presați să voteze prelungirea contractului cu actualul deținător al drepturilor TV până în 2026.

"Dacă ei nu pot negocia nici drepturile TV.... ni se arată pisica: 'Hai să prelungim contractul cu actualul deținător al drepturilor TV'. Deci e contract până în 2024. S-au făcut niște manevere să votăm o aprobare, să se prelungească drepturile TV până în 2026 fără licitație.

Dacă aceste drepturi sunt așa de scumpe, cum zic ei, de ce se omoară toți să le cumpere cu patru ani înainte de expirarea contractului? Niște intervenții, să votăm la Adunrea Generală într-un anumit fel! Mie mi se pare dubioasă activitatea LPF și părerea mea e că nu e o activitate corectă, transparentă.

Ea satisface interesele unui grup restrâns. Atât timp cât nu poți scoate un meci de la ora 16:00, în toiul verii și în plin cod de caniculă, nu mai ai ce căuta acolo. Nu se mai justifca Liga, mănâncă 4-5 milioane de euro pentru ce? Președinte cu 300.000 de euro pe an și alți angajați pe acolo ca să ce? Fă și tu o chestie minoră", a mai spus Mititelu.

Un nou contract pentru drepturile TV din Superligă

Potrivit contractului actual, care va expira peste două sezoane, deținătorul drepturilor TV achită anual către LFP suma de 28 de milioane de euro. Oficialii LPF și deținătorul drepturilor TV au anunțat că au demarat deja discuțiile pentru un nou contract.

„Da, am demarat discuțiile. Da, am crescut suma. Veți afla suma în perioada următoare.

E o propunere mai amplă. Noi avem o penalizare, din pandemie, pe care nu am încasat-o încă. E o propunere mai amplă. Renunțăm la penalizare, creștem suma și plătim o sumă suplimentară ca bonus, pe criterii de audiență pe stadioane și la TV”, a spus Orlando Nicoară, șeful firmei care deține drepturile de televizare, cu două săptămâni înainte de startul sezonului actual.

Justin Ștefan, secretar general al LPF, a întărit cele spuse de Orlando Nicoară: „Anticipând cumva, apare un alt principiu de lucru, în care cluburile înțeleg că pentru a accesa anumite sume trebuie să îmbunătățească aspecte care țin de marketing”.