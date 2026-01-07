Mario Balotelli (35 de ani) a semnat cu Genoa în octombrie 2024. A bifat șase apariții, apoi Dan Șucu a preluat clubul și s-a schimbat conducerea, iar atacantul italian nu a mai prins lotul.
- Cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate, Mario Balotelli a fost pus în cele din urmă pe liber în urmă cu șase luni
Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa
Potrivit Sky Sports Italia, Mario Balotelli s-a înțeles cu Al Ittifaq FC, ultima clasată din primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite cu șase puncte.
Sursa menționată mai sus a indicat faptul că fostul atacant de la Manchester City a semnat un contract pe doi ani și jumătate și că transferul va fi finalizat pe 12 ianuarie.
Balotelli nu a jucat niciodată până acum la arabi. A fost legitimat însă în Turcia (Adana Demirspor) și în Elveția (FC Sion).
Fotbalistul a mai evoluat pentru Monza, Brescia, Marseille, Nice, Liverpool, AC Milan, Manchester City, Inter și Lumezzane.
Cifrele lui Mario Balotelli
- Inter: 86 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 14 pase decisive
- Manchester City: 80 meciuri jucate, 30 goluri înscrise, 6 pase decisive
- AC Milan: 77 meciuri jucate, 33 goluri înscrise, 9 pase decisive
- OGC Nice: 76 meciuri jucate, 43 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Adana Demirspor: 51 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 8 pase decisive
- Liverpool: 28 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Brescia Calcio: 19 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Sion: 19 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Olympique Marseille: 15 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 0 pase decisive
- Monza: 14 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Genoa: 6 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- FC Lumezzane: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive