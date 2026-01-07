Mario Balotelli (35 de ani) a semnat cu Genoa în octombrie 2024. A bifat șase apariții, apoi Dan Șucu a preluat clubul și s-a schimbat conducerea, iar atacantul italian nu a mai prins lotul.



Cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate, Mario Balotelli a fost pus în cele din urmă pe liber în urmă cu șase luni



Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa



Potrivit Sky Sports Italia, Mario Balotelli s-a înțeles cu Al Ittifaq FC, ultima clasată din primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite cu șase puncte.



Sursa menționată mai sus a indicat faptul că fostul atacant de la Manchester City a semnat un contract pe doi ani și jumătate și că transferul va fi finalizat pe 12 ianuarie.



Balotelli nu a jucat niciodată până acum la arabi. A fost legitimat însă în Turcia (Adana Demirspor) și în Elveția (FC Sion).



Fotbalistul a mai evoluat pentru Monza, Brescia, Marseille, Nice, Liverpool, AC Milan, Manchester City, Inter și Lumezzane.



Cifrele lui Mario Balotelli

