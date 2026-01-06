Cu toate acestea, jurnaliștii batavi atrag atenția că internaționalul român dă dovadă de inconstanță și trebuie să livreze prestații solide mult mai des în a doua parte a sezonului.



PSV Eindhoven a revenit marți din cantonamentul efectuat în Spania și se pregătește intens pentru reluarea Eredivisie în acest weekend. Situația lui Dennis Man a fost dezbătută pe larg de publicația de casă a clubului, Eindhovens Dagblad. Deși românul este văzut în continuare drept titular de drept, olandezii au ridicat un semn de întrebare legat de inconstanța din jocul său.



„Jucători care trebuie să convingă”



„Dennis Man și Esmir Bajraktarevic sunt în acest moment, ierarhic vorbind, atuurile pentru flancul drept la PSV. Pe stânga, Ivan Perisic și Couhaib Driouech sunt acum apți și sunt oamenii de bază, în timp ce în centrul atacului se pot descurca Guus Til și Ricardo Pepi. Totul pare să fie dublat pe posturi, dar, mai ales pe partea dreaptă, ambii oameni trebuie să încerce să convingă ceva mai des. Sunt jucători oarecum capricioși [n.r. - grillig], iar acest lucru este valabil și pentru colegul lor Driouech, care a atins totuși niște vârfuri superbe ocazional în prima parte a sezonului”, a scris sursa citată mai sus.



În ciuda unor probleme medicale în lot (precum cea a portarului Nick Olij), PSV nu va face mutări spectaculoase pe piața transferurilor în această iarnă, mizând pe grupul unit și pe revenirea accidentaților. Astfel, presiunea rămâne pe umerii lui Dennis Man să demonstreze că este liderul incontestabil al bandei drepte în cursa pentru titlu.

