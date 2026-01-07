Curg meciurile începutului de an pentru Tottenham! Pare incredibil însă, deși nu s-a încheiat nici măcar prima săptămâna din ianuarie, formația londoneză a bifat deja două partide: 0-0 cu Brentford în deplasare și 1-1 cu Sunderland acasă.

Ambele dueluri au fost în Premier League, live și în exclusivitate pe VOYO. Și, din păcate, de fiecare dată, Radu Drăgușin (23 de ani) a rămas pe banca de rezerve. Așadar, singura sa apariție din ultimele 11 luni, la Spurs, rămâne în acel Crystal Palace – Tottenham (0-1), pe 28 decembrie, în ultimul meci din 2025.

Vestea bună e că, la cum curg meciurile pentru Tottenham, și lui Drăgușin o să-i vină rândul să joace. Mai ales că rezultatele sunt neconvingătoare și, după cum se știe, echipa necâștigătoare chiar se schimbă!

Așadar, diseară, de la ora 21:30, Bournemouth – Tottenham poate reprezenta șansa lui Radu Drăgușin de a juca mai multe minute la formația londoneză. Meciul va fi LIVE și în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE TEXT pe Sport.ro!

