Dinamo a plecat la începutul lunii într-un stagiu de pregătire în Antalya. Primul amical din cele două pregătite de ”câini” a fost contra elvețienilor de la Young Boys Berna.



Formația dirijată de Zeljko Kopic s-a impus cu 2-0, grație reușitelor lui Nikita Stoioanov (minutul 19) și Mamoudou Karamoko (minutul 44) din prima repriză.



Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a învins în amicalul cu Young Boys Berna



După meci, antrenorul croat a explicat ce nereguli a depistat în defensiva lui Young Boys și cum a reușit să o neutralizeze. Mai mult, Kopic a indicat și că e încrezător în elevii săi și în jocul echipei.



”E bine să începem cu o victorie. E o atmosferă bună. În prima repriză am arătat multe lucruri pozitive, în cea de-a doua au fost aspecte la care mai trebuie lucrat. Duminică a următorul meci. A fost un meci împotriva unui adversar de calitate.



Pentru mine contează cum vrem să jucăm, să fim pregătiți pentru reluarea sezonului. (n.r. Sunteți mulțumit de joc?) A fost bun. Și, din nou, am jucat împotriva unui adversar de calitate, cu un potențial fizic extraordinar. Sunt încrezător în jucători și în jocul echipei.



(n.r. Dinamo a jucat cu multe mingi lungi azi) Am făcut asta pentru că Young Boys are o problemă în spatele defensivei. Am văzut asta și am vrut să profităm, dar e important să ai flexibilitate tactică, astfel încât să poți schimba modul de a juca”, a spus Kopic.



Pentru Dinamo urmează jocul de pregătire contra lui Gangwon FC pe 11 ianuarie.

