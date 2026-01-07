S-a terminat coșmarul lui Florinel Coman! Pentru că, după 331 de zile fără gol marcat într-un meci de campionat, românul a reușit să spargă acest „blestem“.

Ce-i drept, a trecut o perioadă atât de lungă de timp, între ultimele două goluri ale lui Coman în campionat, încât, între timp, el a schimbat echipa, campionatul, dar și țara! După reușita sa pe 9 februarie 2025, în Serie A, în meciul Cagliari – Parma (2-1), aseară, fostul star al FCSB-ului a punctat din nou. De această dată, pentru Al-Gharafa (Qatar).

Ce au avut în comun, totuși, cele două goluri ale lui Coman, înscrise la o distanță de aproape 11 luni? Ambele au fost foarte spectaculoase!

„Românul Coman! Finalizare splendidă!“

În partida Umm Salal – Al-Gharafa, scor 2-3, din etapa a 12-a, Florinel a finalizat o acțiune luată pe cont propriu, la doar nouă minute după intrarea sa pe teren. Iar reușita românului l-a încântat pe comentatorul de limba arabă.

„Al-Gharafa continuă să scrie povestea acestui meci. <<Leoparzii>> își măresc avantajul. Coman! Florian Coman! Al treilea gol e marcat de Coman. Povestea acestui meci continuă să fie scrisă. Românul Coman, care a fost trimis pe teren, abia acum câteva minute. Uitați-vă ce pasă! Primește Yasin, Coman și pasa, Coman aduce balonul sub control, iar finalizarea, splendidă, așa cum ar trebui să fie! Al-Gharafa dă și golul trei și conduce acum cu 3-0“, a spus comentatorul partidei, după cum se poate vedea aici.

De remarcat că golul lui Coman, de 3-0 pentru Al-Gharafa, s-a dovedit a fi decisiv pentru victorie! Pentru că Umm Salal a punctat apoi, în minutele 86 și 89. Prea puțin, prea târziu! Al-Gharafa s-a impus cu 3-2 și a rămas lider în Qatar Stars League, după cum se poate vedea mai jos.

