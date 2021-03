Unul dintre starurile lui Mutu de la tineret, gata sa faca pasul in Serie A! Anuntul facut de presa din Italia

Unul dintre remarcatii de la Europeanul de tineret din echipa Romaniei a fost Marius Marin, jucator in Serie B la Pisa.

Adus de Pisa in 2019 de la Sassuolo, banateanul ar putea prinde transferul mult asteptat catre Serie A la finalul acestui sezon, in urma evolutiei avute la Campionatul European U21. Patru formatii il urmaresc pe roman, Parma, Bologna, Genoa si Sampdoria, anunta SerieBnews.com.



Jurnalistii italieni scriu ca Parma este echipa cea mai insistenta, mai ales ca in lot mai exista doi romani care ar facilita acomodarea lui Marin (Dennis Man si Valentin Mihaila), dar in cazul „cruciatilor”, totul depinde de acest final de sezon. Daca Parma o sa cada in „B”, varianta plauzibila in acest moment, atunci si „operatiunea Marin” va pica. „Marin pare destinat sa faca marele pas spre Serie A in sezonul 2021/2022”, scrie sursa citata.

In prezent, Marin este in Ungaria, unde participa alaturi de echipa nationala a Romaniei la Campionatul European U21. Mijlocasul de la AC Pisa a primit banderola de capitan al „tricolorilor”, dar nu va juca in ultimul meci din grupe, cu Germania, dupa ce a vazut cartonasul galben atat cu Olanda (scor 1-1), cat si cu Ungaria (2-1).