Se pregateste o super revenire in Serie A?! Icardi s-ar putea intoarce in Italia dupa doar un an la PSG! Trei cluburi il vor pe atacant

Mauro Icardi s-ar putea intoarce in Italia!

Conform publicatiei italiene La Repubblica, argentinianul ar putea reveni in Serie A, iar AC Milan, AS Roma si Juventus nu ar zice nu in cazul unui transfer. Argentinianul de 28 de ani este jucatorul lui PSG de la 1 iulie 2020, dupa ce gruparea patronata de qatarezul Nasser Al-Khelaifi l-a transferat de la Inter pentru 50 de milioane de euro.



Fostul atacant al trupei din Serie A mai are contract cu parizienii pana in iunie 2024. In actualul sezon, Icardi a evoluat in 17 partide pentru francezi, in care a marcat de 6 ori si a oferit 6 pase decisive. Trecut pe la celebra "La Masia", academia Barcelonei, atacantul a mai jucat pentru Sampdoria si Inter, inainte de a ajunge la Paris.

Cele mai bune cifre le-a avut la Milano, unde a marcat de 124 de ori si a oferit 28 de assist-uri, in 219 de meciuri disputate, fiind de doua ori golgheterul campionatului, insa nu a reusit sa castige vreun trofeu cu Inter.