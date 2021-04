Noua "perluta" a FCSB-ului a fost remarcata de italieni! "Poate fi urmatorul roman din Serie A!" Cum il descriu jurnalistii

Fotbalistul de doar 18 ani a debutat recent la prima echipa a FCSB-ului, insa s-a facut remarcat datorita vitezei sale.

Jurnalistii de la Tuttomercatoweb au vorbit despre talentul tanarului jucator de la FCSB si ii prevad un viitor stralucit, care ar putea sa-l duca pe roman chiar in Serie A, pe ruta pe care a urmat-o Dennis Man in aceasta vara.

"Adrian Romeo Nita, aripa de la FCSB, poate fi urmatorul roman din Serie A. Vorbim despre un mijlocas de banda caruia ii place sa dribleze si sa isi aseze balonul pe piciorul stang, cu care poate produce pericol prin centrari sau executii direct pe poarta. E un fotbalist perfect pentru 4-3-3 sau 4-2-3-1, acel gen de fotbalist care poate scoate adversari din joc si crea pericol la poarta adversa in orice moment", l-au descris italienii pe tanarul jucator roman.

Adrian Nita, care a reusit un assist in cele sapte jocuri disputate pentru FCSB, in 2-2 cu Gaz Metan din playoff-ul sezonului trecut, este vazut si de Gigi Becali drept un fotbalist cu potential crescut. Patronul echipei a transmis ca jucatorul are o clauza in contract de 150 de milioane de euro.