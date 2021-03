O noua LOVITURA pentru Man?! Presa din Italia a facut ANUNTUL: "Au avut loc discutii cu anturajul jucatorului!" Forta din Serie A la care ar putea ajunge

Dennis Man (22 ani) a semnat in iarna cu Parma, insa situatia clubului ar putea face ca jucatorul roman sa plece chiar dupa primul sezon.

Parma se lupta sa se salveze de la retrogradare, iar din acest motiv conducatorii au facut investitii serioase in perioada de mercato din iarna. Cel mai scump transfer a fost cel al lui Dennis Man, pentru care italienii au platit 13 milioane de euro.

Fotbalistul roman nu a reusit sa inscrie in Serie A pana acum, insa i-a pasat decisiv lui Mihaila in victoria cu AS Roma, prima victorie a Parmei dupa mai bine de 5 luni.

Cu toate astea, in cazul in care va retrograda, Giovanni Becali, cel care a intermediat transferurile lui Man si Mihaila in Serie A, a spus ca cei doi nu duc lipsa de oferte.

Astfel, sololazio.it anunta ca Lazio, club care a evoluat in grupele Champions League in acest sezon, e cu ochii pe Dennis Man.

"Conducerea biancoceleste monitorizeaza diferite profiluri de jucatori pentru sezonul urmator, iar managemenetul, prin Alessandro Matri, e atent la atacantul Parmei, Dennis Man.

Ajuns in ianuarie, este cel mai bine platit roman din istoria fotbalului italian. Prestatiile importante din campionat au starnit atentia cluburilor importante din Serie A, printre care si Lazio. Winger, cu un ritm alert si tehnica buna la ultima pasa, ar putea umple cu usurinta rolul de al doilea atacant.

Parma e constienta ca are un posibil diamant pe mana, desi neslefuit, tinand cont de varsta sa si lipsa de experienta, insa e constienta si de faptul ca in fata unui interes real de la o echipa mare, refuzul ar fi imposibil, mai ales tinand cont de pericolul retrogradarii.

Deja au avut loc discutii intre Lazio si anturajul baiatului, desi se afla in stadii incipiente. Urmeaza sa se analizeze totul in saptamanile urmatoare, luand in considerare si competitia cu restul echipelor care il vor", anunta sursa citata.