William Baeten era unul dintre cei mai importanți jucători de la FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu și atinsese o cotă de piață de 800.000 de euro în sezonul 2022-2023.

Cota lui William Baeten s-a prăbușit

Situația s-a schimbat un an mai târziu, când oltenii au avut unele probleme în campionat, iar cota fotbalistului a ajuns la 550.000 de euro. Totuși, Gigi Becali a fost impresionat de fotbalistul belgian și a decis să îl transfere în vara anului 2024 pentru 300.000 de euro.

La FCSB, Baeten nu a apucat să joace atât cât și-ar fi dorit, iar belgianul a reușit să marcheze doar un gol în cele 18 meciuri, în returul cu Maccabi Tel Aviv din a doua manșă din turul doi preliminar Champions League. La echipa patronată de Gigi Becali, cota lui Baeten a crescut la 700.000 de euro, dar în vara anului 2025, Becali a decis să scape de Baeten și l-a lăsat liber de contract la Flamurtari FC, în Albania.

În acest sezon, Baeten a contribuit cu două goluri în cele nouă meciuri disputate pentru formația albaneză, ambele goluri marcate în Cupa Albaniei. Deși a marcat de două ori, cota lui William Baeten s-a prăbușit, iar mijlocașul belgian de 28 de ani a ajuns să valoreze doar 350.000 de euro.

