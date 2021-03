Barcelona e interesata de un super fotbalist de la Juventus! Totul depinde de viitorul lui Messi la echipa catalana

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Chiar daca Joan Laporta a castigat alegerile, un presedinte pe placul lui Messi, asta nu garanteaza ca argentinianul va ramane la club si din vara. In aceste conditii, Corriere dello Sport anunta ca in locul lui Messi la catalani ar putea veni Paulo Dybala, decarul lui Juventus, vazut de conducerea clubului ca inlocuitorul perfect.



O alta varianta pentru jucatorul italienilor ar fi PSG, care s-a aratat interesata de fotbalist si in trecut. Pe finalul anului trecut, Andrea Agnelli, presedintele formatiei torineze a declarat ca-i va propune lui Dybala o prelungire de contract foarte avantajoasa. Intre timp, potrivit presei din Cizma, se pare ca oficialul italian s-a razgandit.

Argentinianul a avut mari probleme in acest sezon, ba cu infectarea cu SARS-COV2, ba cu accidentarile, si a jucat decat in 16 partide, in care a marcat de 3 ori si a pasat decisiv de doua ori. Juventus a suferit in absenta fotbalistului si se afla la puncte de liderul Inter, care are un meci mai mult jucat, iar din Champions League a fost eliminata inca din faza optimilor de finala, de FC Porto.