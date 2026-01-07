Numit la U Cluj în octombrie, după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, Bergodi are un bilanț foarte bun: 7 victorii, două remize și un singur eșec în primele sale 10 meciuri. Cu nouă etape înainte de finalul sezonului regulat, ardelenii se află pe locul 7, cu 33 de puncte, la egalitatea cu Oțelul Galați, poziția a șasea.



Cristiano Bergodi visează să o ducă în play-off pe U Cluj

Chiar dacă spune că nu are în contract obiectivul de a califica echipa în play-off, Bergodi recunoaște că o clasare în primele șase este unul dintre obiectivele sale personale.



"Sunt 4-5 echipe care luptă pentru accederea în play-off. Foarte greu, vor fi 9 meciuri și 9 finale. Noi ne gândim la play-off, chiar dacă obiectivul nu a fost trasat de conducători când am venit aici. Avem șansa de a lupta în aceste nouă finale. Când am venit, aveam puține puncte și nu ne-a fost ușor. Cred că putem avea șansa de a merge în play-off, însă trebuie să luptăm cu celelalte echipe", a spus Bergodi, după amicalul Karagumruk - U Cluj 2-1, disputat marți, în Antalya.



Cristiano Bergodi: "Craiova mi se pare cea mai bună"

În ceea ce privește lupta la titlu, Bergodi crede că principala favorită este acum Universitatea Craiova, una dintre fostele sale echipe. Totuși, italianul așteaptă să le ia pulsul și celor de la Dinamo și Rapid, în ianuarie.



"Craiova mi s-a părut echipa cea mai bună, după cum a jucat la noi la Cluj. Cu FCSB am pierdut, și ei au un lot competitiv și cred că vor intra în play-off. Repet, Craiova, cu tot respectul pentru celelalte echipe, mi se pare cea mai bună, dar încă nu am ajuns împotriva lui Dinamo și Rapid. Vom vedea", a mai spus Bergodi.

În primul meci oficial din 2026, U Cluj va juca pe terenul lui Dinamo, duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.

