Ramane Parma fara 'perlele' Man si Mihaila?! Clubul din Serie A care vrea sa dea lovitura! Mihaila, tinta echipelor de top din Italia

Parma se afla in continuare pe penultimul loc in Serie A, iar sansele sa se salveze de la retrogradare sunt tot mai mici.

Desi a obtinut prima victorie dupa mai bine de cinci luni, chiar cu AS Roma, intr-un meci in care Mihaila a marcat din pasa lui Dennis Man, Parma se afla pe penultimul loc in Serie A, cu 19 puncte obtinute in 28 de meciuri, la 4 puncte distanta de primul loc de deasupra liniei rosii.

Cu 10 etape ramase pana la finalul sezonului, italienii au inceput deja sa isi faca planurile in cazul in care Parma va retrograda, iar marile cluburi au pus deja ochii pe jucatorii importanti. Dupa ce presa din Italia anunta interesul lui Lazio pentru Dennis Man, de aceasta data a venit randul lui Mihaila sa fie in atentia clubului pentru care evolueaza un alt roman, Stefan Radu.

Anuntul este facut de publicatia sport.periodicodialy.com, care scrie ca aripa stanga pe care Parma a cheltuit 8.5 milioane in toamna se afla sub monitorizarea lui Igili Tare, directorul sportiv de la Lazio.

"Lazio trebuie sa isi scada media de varsta a jucatorilor. Mihaila ar fi potrivit pentru echipa lui Inzaghi, deoarece datorita caracteristicilor sale ar fi un coechipier excelent pentru Immobile.

Operatiunea ar putea parea simpla, insa nu este. Pe urmele atacantului mai sunt Milan si Napoli, care par determinate sa faca oferte interesante. Pentru a-l vinde, Parma cere cel putin 10 milioane de euro. Mihaila este deja un jucator valoros si arata potential. In ultimele ore, clubul din capitala a facut pasi concreti in directia lui, insa ramane de vazut ce se va intampla", anunta sursa citata.