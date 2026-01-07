După ce ieri s-a confirmat oficial împrumutul la Racing de Avellaneda, astăzi au apărut primele imagini cu „bijuteria” argentiniană pe pământ sud-american. Carboni a lăsat în urmă Serie A și proiectul lui Dan Șucu de la Genoa, aterizând în Argentina în jurul orei locale 07:50.



Fără să piardă timpul, fotbalistul s-a urcat într-o furgonetă direct de la terminalul sosiri, îndreptându-se spre un centru medical din Capital Federal pentru a efectua vizita medicală și a parafa actele cu Racing, echipa condusă de Gustavo Costas.



Înainte de a se îmbarca spre casă, Carboni a avut o discuție de rămas bun cu oficialii clubului italian și a postat un mesaj emoționant pentru gruparea patronată de omul de afaceri român, mulțumind pentru șansa oferită după accidentare: „Mulțumesc, Genoa, pentru tot ce mi-ai oferit în aceste luni. Mulțumesc pentru că mi-ai dat ocazia să o iau de la capăt după o accidentare. Mulțumesc pentru încredere, dragoste și pentru că m-ați făcut să zâmbesc din nou. Voi purta în inimă afecțiunea oamenilor.”

