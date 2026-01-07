După ce ieri s-a confirmat oficial împrumutul la Racing de Avellaneda, astăzi au apărut primele imagini cu „bijuteria” argentiniană pe pământ sud-american. Carboni a lăsat în urmă Serie A și proiectul lui Dan Șucu de la Genoa, aterizând în Argentina în jurul orei locale 07:50.
Fără să piardă timpul, fotbalistul s-a urcat într-o furgonetă direct de la terminalul sosiri, îndreptându-se spre un centru medical din Capital Federal pentru a efectua vizita medicală și a parafa actele cu Racing, echipa condusă de Gustavo Costas.
Înainte de a se îmbarca spre casă, Carboni a avut o discuție de rămas bun cu oficialii clubului italian și a postat un mesaj emoționant pentru gruparea patronată de omul de afaceri român, mulțumind pentru șansa oferită după accidentare: „Mulțumesc, Genoa, pentru tot ce mi-ai oferit în aceste luni. Mulțumesc pentru că mi-ai dat ocazia să o iau de la capăt după o accidentare. Mulțumesc pentru încredere, dragoste și pentru că m-ați făcut să zâmbesc din nou. Voi purta în inimă afecțiunea oamenilor.”
Valentin Carboni visează la națională
Odată ajuns în Argentina, Carboni a explicat presei motivele plecării din Italia. Deși la Genoa a avut parte de susținere, dorința de a juca constant și intervenția lui Diego Milito (președintele lui Racing) au fost decisive.
„Sunt foarte fericit. M-a înclinat sentimentul și, când mi s-a spus că am posibilitatea de a juca la un club mare precum Racing, nu am ezitat și am mers înainte. Vin în căutarea jocului, să am minute. Suporterului îi promit că voi da totul pentru acest tricou. Echipei îi pot oferi joc, dezechilibru, pasă între linii și gol”, a spus Carboni, vizibil emoționat, la ieșirea de la testele medicale.
Mutarea de la echipa lui Dan Șucu la Racing are o miză uriașă: Cupa Mondială din 2026. Lionel Scaloni îl monitorizează atent, iar Lionel Messi l-a lăudat deja public, numindu-l un jucător cu un „viitor barbar”.
Carboni se va alătura imediat cantonamentului din Ciudad del Este, Paraguay, lăsând Europa pentru a fi protagonist în Copa Sudamericana și campionatul argentinian.