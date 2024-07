Au vândut drepturile TV pentru 74.6 miliarde de dolari, dar unii patroni nu sunt fericiți!

Organizația s-a înțeles cu rețelele de cablu ESPN și ABC, dar și cu platformele de conținut media Amazon Prime Video, Peacock și NBC, așa că meciurile vor fi disponibile ca serviciu de streaming și pe posturile tv locale șapte zile pe săptămână.

Meciuri la discreție pentru fani, încasări mai mici pentru unele cluburi

Noua afacere va ceda mai puține meciuri pentru rețele sportive regionale, precum MSG, care transmitea în mod tradițional majoritatea partidelor jucate de New York Knicks. James Dolan, miliardarul care deține pe New York Knicks, New York Rangers, Madison Square Garden Sports, Madison Square Garden Entertainment și MSG Networks, s-a arătat dezamăgit de ultimele decizii luate de Board of Governors al NBA.

"Campionatul de baschet a făcut pasul către un model NFL, luându-ne puterea de pe piața locală. Curând, singura noastră sarcină va fi doar să vindem bilete și să stabilim ce culori vom purta pe tricouri. Nu ne facem griji, pentru că din cauza procesului de revenue pooling (n.r. - punerea tuturor încasărilor la comun și împărțirea lor în părți relativ egale), nu vom putea da greș și nici nu ne putem depăși așteptările.

"Suntem pe cale să devenim o organizație socialistă"

Suntem pedepsiți pentru că suntem un club iubit și de succes pe piața locală, așa că NBA a stabilit să ia de francizele de top și să redistribuie la cele mai puțin competente. Suntem pe cale să devenim o organizație socialistă, cu echipe de un singur fel, fără caracter. Noul acord cu mass-media a mișcat serios lucrurile în atingerea acestui obiectiv", a acuzat acesta.

Dolan se referă în primul rând la faptul că NBA va opri un procent de 8% din vânzarea drepturilor tv, față de doar 0.5% cât se oprește pentru stagiunea 2024-2025, pentru a distribui banii în mod egal și nu în funcție de market pool sau audiențe, dar și de o abordare egalitaristă a distribuirii încasărilor generale.

Foto - Getty Images