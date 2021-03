"Italienii, gata sa dea bani multi!" Ianis, obiectivul PRINCIPAL al unui club din Serie A! Suma pe care o ofera pentru mijlocasul roman

Ianis Hagi (22 ani) a avut un sezon bun la Rangers, iar acum a reusit si primul gol la nationala Romaniei.

Mijlocasul roman a adus victoria echipei nationale in meciul cu Macedonia de Nord, dupa ce tricolorii au condus cu 2-0, insa macedonenii au reusit sa revina cu doua goluri in doua minute.

Transferat definitiv de Rangers in vara anului 2020, pentru 3.5 milioane de euro, Ianis s-ar afla pe lista de interes a oficialilor lui Lazio. Mai mult, scotienii anunta ca presa din Italia a scris ca Lazio e dispusa sa ofere 10 milioane de euro pentru tanarul jucator.

"Lazio vrea mai multa creativitate in teren, iar Igli Tare, directorul sportiv este un fan al lui Hagi. Impactul sau din Europa League a fost impresionant, iar Lazio vrea sa revina in cupele europene sezonul urmator, dupa ce sezonul lor s-a incheiat brutal in fata lui Bayern.

Versatilitatea lui Hagi este pe placul conducerii, datorita faptului ca jucatorul de 22 de ani poate juca in ambele flancuri, in spatele atacantului sau chiar in fata. Ziarul italian Gazzetta anunta ca Lazio e dispusa sa ofere in jurul sumei de 10 miloane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Rangers sa il vanda", scrie Glasgow Live.

7 goluri si 12 assist-uri are Ianis Hagi in cele 38 de meciuri pe care le-a jucat la Rangers in acest sezon, in toate competitiile.