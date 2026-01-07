Gigi Becali, patronul echipei, și-a dat deja acordul pentru transferul lui Octavian Popescu (23 de ani) la Al-Okhdood, sub formă de împrumut până în vară. Omul de afaceri are încredere în Marius Șumudică, cel care a preluat recent echipa, și crede că acesta îl poate ajuta pe jucătorul său să revină la forma din sezoanele precedente.



Pentru un împrumut până în vară, Becali se va mulțumi cu 150.000 de euro, o sumă mică în comparație cu milioanele la care spera în trecut pentru Tavi Popescu. Dacă acesta își va recăpăta forma, finanțatorul FCSB-ului speră să mai dea un ”tun” de zece milioane de euro.



Gigi Becali vrea 10.000.000€ pentru Octavian Popescu



Transferul se poate face în această perioadă. Așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate, Tavi Popescu și-a dat deja acordul pentru transfer, urmând să plece din cantonamentul din Antalya și să se alăture noii sale echipe în Arabia Saudită.



„Să vedem ce fac ei, să se decidă. (n.r. - cu domnul Șumudică ați apucat să vorbiți?) Da, da. A zis că el pe mulți i-a revitalizat și-l face și pe ăsta. Eu cred că dacă e acolo, îl cumpără echipele mari.



Eu așa cred. (n.r. - Cât credeți că puteți să luați pe el?) Zece milioane!”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În acest sezon, Octavian Popescu nu a reușit să marcheze pentru FCSB în 22 de partide. A bifat, în schimb, doar două assist-uri în toate competițiile.



După primele 12 etape, Al-Okhdood este într-o situație delicată. Are doar cinci puncte și este penultima în Arabia Saudită, chiar dacă primul lor care asigură salvarea este la doar trei puncte distanță.



Corespondență din Antalya | David Popa, surpriza FCSB-ului



FCSB se pregătește în Antalya pentru o revenire în forță în 2026. Cu un final de an 2025 concludent, în care echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a progresat la toate capitolele, FCSB țintește play-off-ul în Superliga.



În Antalya, după ce au avut vacanță, jucătorii campioanei FCSB pun la punct detaliile pentru o iarnă 'de foc'. Denis Alibec și-a serbat ziua în mijlocul colegilor săi, iar Joyskim Dawa a arătat că e 'fit' și gata de revenirea în meciurile oficiale după o accidentare care l-a ținut mult timp pe tușă.



Din lotul pregătit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii face parte și David Popa. Sezonul trecut, fotbalistul de 18 ani a fost împrumutat la Poli Iași, însă a evoluat doar în două partide pentru moldoveni.

