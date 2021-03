Dinamo are in teste un fundas trecut prin Serie A! Fotbalistul care ar putea reveni in Stefan cel Mare nu a mai jucat de un an si jumatate 

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Dinamo se afla pe locul 14 in clasament cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat al Ligii 1.

Gigi Multescu are o misiune dificila pentru a ajuta clubul sa se salveze de la retrogradare. Oficialii dinamovistilor incearca sa gaseasca solutii, iar recent au mai adus un jucator in probe.

Pe langa atacantul Nemanja Petrovic, care este in teste la echipa a doua a clubului, la Dinamo a ajuns si Constantin Nica, fundasul in varsta de 28 de ani care a evoluat in trecut in Serie A.

Potrivit Radio Dinamo, Nica s-a prezentat la antrenamentele echipei, iar Multescu il va analiza in perioada urmatoare pentru a se decide asupra lui. Fundasul nu a mai jucat din septembrie 2019, iar vara trecuta a ramas liber de contract.

Constantin Nica a ajuns in Italia in 2013, fiind transferat de Dinamo la Atalanta pentru 1,8 milioane de euro. Fundasul a adunat 15 prezente in Serie A, insa apoi accidentarile i-au marcat cariera.

In ultimele doua etape ale sezonului regulat, Dinamo le mai are de infruntat pe CFR Cluj si Academica Clinceni.