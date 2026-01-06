Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter Serie A
SPORT.RO
Cristi Chivu se întoarce pe Stadio Ennio Tardini, de această dată ca adversar. Parma - Inter se joacă miercuri seară, de la ora 21:45, în etapa a 19-a din Serie A.

În urmă cu ceva mai puțin de un an, pe 18 februarie 2025, Cristi Chivu, aflat la prima experiență ca antrenor la seniori, prelua Parma, o formație într-o situație delicată, pe loc retrogradabil.

Gazzetta dello Sport: "Chivu trebuie primit la Parma cu aplauze în picioare, dar vor fi și huiduieli"

Românul a avut rezultate peste așteptări, a pierdut doar 3 dintre cele 13 meciuri și a salvat-o pe Parma de la retrogradare după o victorie în ultima etapă pe terenul Atalantei, scor 3-2.

Când se părea că se pregătește de un sezon plin pe banca Parmei, Chivu a beneficiat de o oportunitate total neașteptată. Inter, echipa la care a jucat timp de aproape șapte ani, i-a pus oferta pe masă în urma plecării lui Simone Inzaghi, tehnician care a avut un final de sezon dezastruos.

Fostul căpitan al naționalei României nu a stat mult pe gânduri. A acceptat oferta lui Inter și pare că a luat o decizie inspirată: după 17 etape este lider în Serie A, iar nerazzurrii sunt favoriți și la o calificare în optimile Champions League.

Miercuri seară, Chivu se va întoarce pe Stadio Ennio Tardini în calitate de adversar, iar Gazzetta dello Sport se întreabă cum va fi primit românul de fanii Parmei. Ziarul italian se așteaptă ca aplauzele să acopere huiduielile celor puțini care îl consideră "trădător".

"Suntem curioși să vedem cum va fi primit Chivu de fanii Parmei. Dacă mai există recunoștință în lumea asta, publicul de pe Tardini ar trebui să se ridice în picioare și să aplaude îndelung.

Chiar și așa, vor fi și cei care s-au simțit trădați de decizia lui Chivu de a merge la Inter și, probabil, își vor exprima nemulțumirea prin huiduieli.

Să sperăm că aplauzele vor fi suficient de zgomotoase încât să acopere huiduielile. Oamenii din Parma ar trebui să fie extrem de recunoscători unui om precum Chivu, care a realizat foarte multe lucruri într-un timp scurt, în ciuda numeroaselor provocări", a scris Gazzetta dello Sport.

Carlos Cuesta, actualul antrenor de la Parma: "Mister Chivu a lăsat o amprentă importantă aici"

După plecarea lui Chivu la Inter, Parma l-a numit în funcția de antrenor pe Carlos Cuesta (30 de ani), un antrenor foarte tânăr, aflat, de asemenea, la prima experiență ca principal la nivel de seniori.

Cuesta, care a fost secundul lui Mikel Arteta la Arsenal, a vorbit la conferința de presă despre munca lui Chivu la Parma.

„Nu am avut plăcerea să-l cunosc personal, dar Mister Chivu a lăsat o amprentă importantă aici, a făcut o muncă grozavă. Până la urmă, munca lui ne-a permis nouă să jucăm acest meci astăzi, pentru că el a îndeplinit obiectivul salvării. Am doar cuvinte de laudă pentru el. Când văd Interul jucând, observ o evoluție. Văd o continuitate a lucrurilor făcute în anii precedenți, dar multe aspecte fac echipa și mai completă, așa că îi transmit felicitările mele pentru parcursul pe care îl are”, a spus Carlos Cuesta la conferința de presă.

„Dacă Parma lui Chivu seamănă cu Inter? Am urmărit-o mult înainte să vin aici, este principalul punct de plecare. Așa cum am făcut și cu perioada Pecchia, am văzut multe meciuri. Sunt aspecte similare, dorința de a ține linia sus, de a fi o echipă foarte compactă fără minge, chiar și în momentele de pressing. Sunt atribute strâns legate de modul în care Mister Chivu simte fotbalul. Îmi imaginez asta, deși nu am vorbit niciodată cu el. Dar văd o continuitate cu Interul de dinainte”, a explicat tehnicianul spaniol.

