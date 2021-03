El este adevarata 'BIJUTERIE' din Serie A! Clasamentul INCREDIBIL in care Razvan Marin a prins un loc langa Sancho si Depay

Razvan Marin a ajuns in acest sezon la Cagliari, in Serie A, devenind rapid unul dintre oamenii de baza ai echipei.

In urma evolutiilor bune pe care le-a avut, Marin a ajuns intr-un clasament impresionant, alaturi de nume mari ale fotbalului mondial.

Mijlocasul in varsta de 24 de ani este pe locul 8 in topul fotbalistilor care au creat cele mai multe ocazii de gol in acest sezon. Romanul a provocat 29 de astfel de faze in 25 de partide, surclasandu-i pe Bruno Fernandes si Josip Ilicic.

Liderul acestui clasament este Jadon Sancho, care a creat 36 de ocazii de gol, urmat de Filip Kostic (35) si Luke Shaw (34).

Razvan Marin, cotat de site-ul transfermarkt.com la 10 milioane de euro, a reusit in Serie A, in acest sezon, un gol si 3 pase decisive.

Mijlocasul a fost pus pe lista preliminara a stranierilor pe care Mirel Radoi si-i doreste la nationala pentru meciurile din preliminariile CM 2022.