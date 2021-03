"Este fotbalistul meu preferat in 2021!" Mihaila, LAUDAT dupa primul gol in Serie A! Romanii Parmei i-au convins pe fanii din Italia: "Nu merita sa joace in Serie B!"

Parma a remizat in deplasare cu Fiorentina, scor 3-3, in etapa cu numarul 26 din Serie A.

Valentin Mihaila si Dennis Man au fost rezerve si au fost introdusi pe teren in minutul 46, respectiv 62. Cei doi au contribuit la golul 3 al echipei lui D'Aversa. Man a avut o actiune buna in partea dreapta, i-a pasat lui Inglese care a centrat foarte bine in careu pentru Mihaila, iar fostul jucator al Craiovei a inscris primul sau gol in Serie A.

Mai mult, Mihaila a oferit si pasa decisiva la golul 2 al Parmei, marcat de Kurtic in minutul 72. Aceasta evolutie foarte buna a mijlocasului nu a trecut neobservata si a primit cea mai mare nota din echipa Parmei din partea jurnalistilor italieni.

De asemenea, si fanii au apreciat foarte mult jocul lui Mihaila si au postat pe retelele de socializare mesaje prin care l-au laudat pe roman.

Un suporter a scris ca este fotbalistul sau preferat din 2021 in Serie A, amintind de evolutia foarte buna din meciul de Cupa de pe Olimpico cu Lazio, cand de asemenea a marcat.

Totodata, si evolutia lui Dennis Man a fost apreciata de fani, care au apreciat contributia fostul jucator de la FCSB la golul marcat de Mihaila. Mai multi suporteri au apreciat ca Man si Mihaila sunt fotbalisti de valoare care nu ar merita sa joace in Serie B, in cazul in care Parma ar retrograda.

Mai mult, un suporter al lui Milan a postat un mesaj in care scrie ca in cazul in care echipa sa s-ar orienta in vara spre jucatori de la echipe din subsolul clasamentului, atunci ar trebui sa il transfere pe Dennis Man.