A ramas fara echipa, dar macar o are pe ea :) Cum arata iubita lui Florin Costea. GALERIE FOTO

Dat afara de ACS Sirineasa, liderul seriei C4 din liga a treia, din cauza reconfigurarii bugetului echipei, Florin Costea o duce bine macar in viata amoroasa.

Ajuns la 32 de ani, fostul golgheter al Romaniei se vede nevoit sa-si caute din nou echipa. El a ramas fara formatie, dupa ce ACS Sirineasa l-a anuntat ca nu mai are nevoie de serviciile sale.



Costea se consoleaza in bratele iubitei sale, o bruneta frumoasa. El a mai avut in trecut o relatie cu handbalista Ada Nechita.

