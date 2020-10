Cum poate arata primul "11" al Romaniei. Schimba Radoi sistemul de joc si foloseste rezevele din Norvegia?

Partida Romania - Austria va fi in direct pe PRO TV si LIVE VIDEO pe www.sport.ro, in aceasta seara, de la ora 21.45.

Selectionerul Mirel Radoi are o misiune dificila in partida cu Austria, din Nations League. Cu moralul zdruncinat dupa ratarea calificarii la Euro 2020, in urma infrangerii din Islanda (1-2) si dupa scorul socant si evolutia foarte slaba din partida cu Norvegia (0-4), nationala Romaniei dispune pentru meciul din aceasta seara de o defensiva in pioneze.

Fara accidentatii Vlad Chiriches, Dragos Grigore si Sergiu Hanca, cu Ionut Nedelecearu invoit pentru a-si rezolva transferul la AEK Atena si fara convocatii Adrian Rus si si Iulian Cristea, Radoi are doar trei fundasi centrali la dispozitie, Balasa, Burca si Tosca, ultimii doi jucand la echipa de club mai mult pe benzile laterale. Cel mai probabil, Burca (188cm) si Balasa (186cm) urmeaza sa fie titulari, pentru ca au avantajul inaltimii, in fata unei echipe cu o medie de inaltime mai mare chiar de cat cea a Islandei si Norvegiei. Manea poate fi titular in flancul drept, pentru ca este singurul fundas dreapta de meserie din lot, in timp ce Camora, care s-a odihnit contra Norvegiei, ar trebui sa duca greul pe celelalt flanc.

Dupa ce, in ultimele doua partide, formula de joc 4-3-3 s-a dovedit un fiasco, Radoi este nevoit sa schimbe asezarea in teren. Ar fi o surpriza si pentru Franco Foda, selectionerul Austriei, care a spus la conferinta de presa oficiala ca Romania schimba jucatorii, dar nu modifica si sistemul de joc, deci nu se astepta la o capcana tactica din partea lui Radoi. Cea mai logica asezare pentru aceasta partida ar fi 4-1-4-1. Cretu a fost titular in ambele partide precedente, dar este singurul "inchizator" din lot si selectionerul e fortat sa il foloseasca si acum, in timp ce pe faza ofensiva vor fi folositi, daca nu apar accidnetari sau alte probleme, jucatorii care au fost odihniti la meciul precedent.

Primul "11" probabil pentru meciul cu Austria: Ciprian Tatarusanu - Cristian Manea, Andrei Burca, Mihai Balasa, Mario Camora - Alexandru Cretu - Ciprian Deac, Nicolae Stanciu, Alexandru Maxim, Alexandru Mitrita - Denis Alibec