Raspunsul TRANSANT al lui Radoi la declaratiile lui Ianis dupa meciul cu Norvegia: "Daca nu iti place sa tii mingea cand o ai, e clar ca trebuie sa alergi dupa ea!"

Romania - Austria se vede IN DIRECT la PRO TV si pe www.sport.ro miercuri, 14 octombrie de la 21:45!

Mirel Radoi a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Austria din Nations League. Selectionerul Romaniei a comentat declaratiile lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Norvegia.

Mijlocasul lui Rangers s-a plans la finalul meciului cu nationala lui Haaland de faptul ca jucatorii sunt pusi sa alerge foarte mult dupa minge, iar in momentul in care ajung la ea, sunt prea obositi sa mai poata face ceva cu ea.

Selectionerul nationalei a comentat declaratiile lui Ianis si a avut un raspuns transant pentru afirmatiile facute de jucator.

"Daca jucatorii au declaratiile astea, trebuie sa si probeze de ce. As merge vis-a-vis de raportul primit dupa meci. Cand avem undeva la 19-20 de baloane pierdute, e normal ca nu poti avea continuitate, mingea e una singura pe teren, daca nu o ai, inseamna ca e la adversar.

Daca nu iti place sa o tii in momentul in care o ai, e clar ca trebuie sa alergi dupa ea si pot fi momente in care, daca nu faci ce ai antrenat, alergi si mai mult de 4-5 minute", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.