Director global de fotbal în cadrul clubului Red Bull, Klopp lucrează pe perioada Cupei Mondiale ca analist la postul german Magenta TV. Joi, la startul turneului final, într-o discuție relaxată purtată cu Thomas Muller, fostul mare antrenor al lui Liverpool a făcut o declarație care s-a dovedit neinspirată.

Jurgen Klopp i-a prezentat scuze lui Julian Nagelsmann

"Din fericire, Julian Nagelsmann este cel care încă face echipa Germaniei", spunea Klopp, repetând apoi de două ori cuvântul 'încă". Discuția era referitoare la viziunile diferite pe care analiștii sau microbiștii germani le au în legătură cu modul în care primul 11 al naționalei ar trebui să arate.

Mai mulți oameni de fotbal au criticat destul de dur declarația lui Klopp, în special folosirea cuvântului "încă". Fostul antrenor al lui Liverpool a fost acuzat că a insinuat că Nagelsmann ar putea fi demis și că a pus o presiune inutilă asupra naționalei chiar înainte de Mondial.

Duminică seară, după Germania - Curacao 7-1, selecționerul Julian Nagelsmann a venit la Magenta TV pentru un interviu, iar acolo s-a întâlnit cu Jurgen Klopp. Șeful de la Red Bull a profitat de ocazie pentru a-și prezenta scuzele.

"Am aflat care este cel mai detestat cuvânt al acestui an. E vorba de cuvântul 'încă'. Mi-aș fi dat una peste față pentru ce am zis, dar deja era prea târziu, iar ce am spus s-a auzit la TV. Așa mi-a ieșit, pur și simplu, dar nu are nicio relevanță. Voi împlini 59 de ani peste câteva zile și am realizat că încă sunt un idiot", a spus Klopp, potrivit Bild.

Klopp a încheiat cu un mesaj adresat lui Nagelsmann, care a zâmbit și a părut că a înțeles situația: "Vreau să îți transmit că suntem cu totul alături de tine, indiferent de ceea ce vei face. Nu am intenționat să perturb în niciun fel procesul de aici".

Declarația controversată a lui Jurgen Klopp a venit după o perioadă în care multe voci îl dădeau succesorul lui Julian Nagelsmann la echipa naționalei, mai ales dacă Germania nu va reuși o figură frumoasă la CM 2026.