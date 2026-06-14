GALERIE FOTO Klopp i-a cerut iertare în direct la TV după declarația controversată: "Sunt un idiot!"

Klopp i-a cerut iertare în direct la TV după declarația controversată: &quot;Sunt un idiot!&quot; CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jurgen Klopp (58 de ani) a fost autorul unei declarații controversate la startul Cupei Mondiale, iar acum a profitat de ocazie pentru a-și repara eroarea.

TAGS:
GermaniaJurgen KloppJulian Nagelsmann
Din articol

Director global de fotbal în cadrul clubului Red Bull, Klopp lucrează pe perioada Cupei Mondiale ca analist la postul german Magenta TV. Joi, la startul turneului final, într-o discuție relaxată purtată cu Thomas Muller, fostul mare antrenor al lui Liverpool a făcut o declarație care s-a dovedit neinspirată.

Jurgen Klopp i-a prezentat scuze lui Julian Nagelsmann

"Din fericire, Julian Nagelsmann este cel care încă face echipa Germaniei", spunea Klopp, repetând apoi de două ori cuvântul 'încă". Discuția era referitoare la viziunile diferite pe care analiștii sau microbiștii germani le au în legătură cu modul în care primul 11 al naționalei ar trebui să arate.

Mai mulți oameni de fotbal au criticat destul de dur declarația lui Klopp, în special folosirea cuvântului "încă". Fostul antrenor al lui Liverpool a fost acuzat că a insinuat că Nagelsmann ar putea fi demis și că a pus o presiune inutilă asupra naționalei chiar înainte de Mondial.

Duminică seară, după Germania - Curacao 7-1, selecționerul Julian Nagelsmann a venit la Magenta TV pentru un interviu, iar acolo s-a întâlnit cu Jurgen Klopp. Șeful de la Red Bull a profitat de ocazie pentru a-și prezenta scuzele.

"Am aflat care este cel mai detestat cuvânt al acestui an. E vorba de cuvântul 'încă'. Mi-aș fi dat una peste față pentru ce am zis, dar deja era prea târziu, iar ce am spus s-a auzit la TV. Așa mi-a ieșit, pur și simplu, dar nu are nicio relevanță. Voi împlini 59 de ani peste câteva zile și am realizat că încă sunt un idiot", a spus Klopp, potrivit Bild.

Klopp a încheiat cu un mesaj adresat lui Nagelsmann, care a zâmbit și a părut că a înțeles situația: "Vreau să îți transmit că suntem cu totul alături de tine, indiferent de ceea ce vei face. Nu am intenționat să perturb în niciun fel procesul de aici".

Declarația controversată a lui Jurgen Klopp a venit după o perioadă în care multe voci îl dădeau succesorul lui Julian Nagelsmann la echipa naționalei, mai ales dacă Germania nu va reuși o figură frumoasă la CM 2026.

Jurgen Klopp, la Germania - Curacao 7-1

Foto: Getty Images

  • Jurgen klopp cm 2026 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Germania a început cu dreptul la CM 2026

Duminică, la Houston, Germania a învins clar debutanta Curacao, scor 7-1, după golurile lui Nmecha (6'), Schlotterbeck (38'), Havertz (45+5' - penalty, 88'), Musiala (47'), Brown (68') și Undav (78'). Pentru micuța națională din Caraibe a înscris Comenencia (21').

În grupa E, Germania va mai înfrunta Coasta de Fildeș (20 iunie) și Ecuador (25 iunie).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
ULTIMELE STIRI
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român
Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
Ce a apărut pe contul lui Al-Jazira la o zi de la numirea lui Cosmin Olăroiu
Ce a apărut pe contul lui Al-Jazira la o zi de la numirea lui Cosmin Olăroiu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”
Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român
Viitorul lui Răzvan Lucescu, analizat în Grecia. Ce urmează pentru antrenorul român
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
OUT! 12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon
Alte subiecte de interes
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
Cum l-au numit nemții pe Julian Nagelsmann, după gesturile făcute de selecționer la finalul meciurilor cu Scoția și Ungaria
Cum l-au numit nemții pe Julian Nagelsmann, după gesturile făcute de selecționer la finalul meciurilor cu Scoția și Ungaria
Decizia luată chiar în timpul EURO 2024! Antrenorul a semnat un nou contract
Decizia luată chiar în timpul EURO 2024! Antrenorul a semnat un nou contract
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!