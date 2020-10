Radoi a identificat principala PROBLEMA din meciurile cu Islanda si Norvegia: "Si cand jucam eu, tot in zona aia erau probleme!" Ce isi reproseaza selectionerul

Romania - Austria se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro miercuri, 14 octombrie de la 21:45!

Selectionerul nationalei a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Austria, acolo unde a analizat adversarul de maine si a vorbit despre 'problemele' din cadrul lotului sau, care sunt de ordin psihologic.

"Au fost doua meciuri total diferite, ale Austriei, prima cu caracter amical, in schimb in partida a doua, cu Irlanda de Nord, si-au folosit principiile avute pana atunci, o echipa foarte compacta, agresiva, cand faceau pressing incercau sa aiba cat mai multi oameni in jumatatea adversa, cred ca asta ne asteapta si pe noi.

Cred ca va incerca sa joace ca in tur, cu pressing avansat, in zona 2 o echipa compacta care sa nu ne ofere spatii, va trebui sa gasim spatiile libere foarte repede pentru ca sunt compacti si agresivi cand fac pressing.

Din punct de vedere mental, e clar ca favorita e Austria, noi venim dupa doua infrangeri destul de categorice, dar in timpul jocului se pot schimba destul de multe.

Pentru foarte multe echipe apar schimbari in momentul de fata, e perioada in care nimeni nu a putut controla lucrurile foarte exact.

Din punct de vedere psihologic, jucatorii inca resimt lucrurile negative din ultimele doua meciuri, am avut o discutie cu ei, incercam si azi sa discutam cu ei sa reglam cateva lucruri.

Avem si azi un singur antrenament, incercam sa acoperim atat ofensiv si defensiv punctele slabe, dar la nivel de mentalitate incercam sa schimbam cu totii ceva", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.

"Cand jucam eu, tot in zona aia erau probleme!"

Mirel Radoi a gasit si problema cu care nationala Romaniei se confrunta de mai bine de 10 ani, faptul ca in ultimii 30 de metri, jucatorii romani nu reusesc sa produca pericol.

Totodata, selectionerul a dezvaluit care este principalul lucru pe care si-l reproseaza din meciurile cu Islanda si Norvegia.

"Nu ne-a socat ceva anume la meciuri, e clar ca in ambele meciuri, in ultimii 30 de metri nu am produs absolut nimic. Si cand am fost eu jucator aveam probleme tot in zona aia, chiar si cu jucatori in atac precum Adrian Mutu. Incercam sa dezvoltam problema asta si sa gasim solutii pentru jucatori.

Imi reprosez ca nu am fost in stare sa capacitez jucatorii pentru miza partidei cu Islanda, atunci ni s-a rupt firul. Jucatorii nu au stiut cum sa gestioneze necalificarea, nici noi nu am stiut cum sa ii facem sa inteleaga asta mai repede", a spus selectionerul.