Motivul SOCULUI din Islanda, DEZVALUIT! Unde s-a pierdut calificarea: "Am studiat tot ce se putea, dar in trecut au jucat altfel!" Hanca sare in apararea lui Radoi

Romania a fost invinsa in Islanda cu 2-1 si tricolorii au ratat sansa sa evolueze la Campionatul European la care este gazda.

Sergiu Hanca sare in apararea lui Mirel Radoi si cere rabdare in ceea ce priveste viitorul selectionerului pe banca Romaniei.

Mijlocasul spune ca s-a studiat totul inaintea duelului cu Islanda, insa cu toate acestea, nordicii au practicat un joc cu totul diferit si tricolorii au fost surprinsi total.

"Nu e Mirel Radoi vinovat, noi jucam pe teren.Meciul din Islanda a fost foarte important, iar noi am facut un singur antrenament. Cel oficial nu e un antreament tactic, pentru ca au camere, pot vedea daca lucram ceva. Apoi trebuia sa tragem toti in aceeasi directie. Cred ca in primele minute am incercat sa facem un presing avansat, sa incercam sa recuperam mingi. Pe urma am pierdut niste dueluri, am gresit pase simple si le-am dat lor incredere sa vina peste noi.

Noi ne asteptam ca Islanda sa fie o echipa cu mingi lungi, faze fixe, ei au jucat cu mingi pe jos. Iar noi am studiat jocul lor, am vazut atatea meciuri! Am studiat tot ce se putea studia, am repetat si fazele de aparare, tot! Ne-am dus acolo cu o tactica. In trecut au jucat intr-un fel , iar cu noi au evoluat diferit. Iar dupa 2-0 s-au aparat compact, au fost organizati, nu e usor", a spus Sergiu Hanca, la Digi Sport.

Sergiu Hanca: "E nevoie de timp si rabdare!"

Fundasul a continuat sa ii ia apararea selectionerului, despre care spune ca mai are nevoie de timp pentru a-si implementa sistemul de joc la echipa nationala:

"Mental nu e usor, ne doream sa ne calificam , ne-am concentrat suta la suta. Cum credeti ca s-a simtit Radoi cand i s-au accidentat doi jucatori in axul central?

Cred ca ar trebui sa atacam. In viata, orice schimbare necesita timp. Daca Radoi gandeste un plan diferit fata de ce a fost pana acum, e nevoie de timp si rabdare", a mai spus Hanca.