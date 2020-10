Alaba valoreaza mai mult decat tot lotul Romaniei! Diferenta uriasa intre "tricolori" si Austria

Lotul Austriei este de peste trei ori mai scump decat cel al Romaniei.

Lotul nationalei Romaniei, format din 23 de jucatori, convocat pentru barajul cu Islanda (1-2) si meciurile cu Norvegia (0-4) si Austria din Nations League, este cotat la 58.45 milioane de euro. Cei mai scumpi "tricolori" sunt Razvan Marin (8 mil. euro / Cagliari / 24 ani), Alexandru Mitrita (5.5 mil. euro / Al Ahli Saudi FC / 25 ani), Alexandru Cicaldau (5 mil. euro / CSU Craiova / 23 ani), George Puscas (4.8 mil. euro / Reading / 24 ani), Nicolae Stanciu (4.8 mil. euro / Slavia Praga / 27 ani) si Ianis Hagi (4.5 mil. euro / Rangers / 21 ani). Cel mai putin valoros jucator din punct de vedere financiar din lotul nostru este mijlocasul Alexandru Cretu (400.000 euro / Maribor / 28 ani).

De partea cealalta, tot lotul Austriei de 25 de jucatori, convocati pentru amicalul cu Grecia (2-1) si meciurile cu Irlanda de Nord (1-0) si Romania din Nations League, este evaluat la 202.13 milioane de euro. Cei mai valorosi jucatori austrieci sunt David Alaba (65 mil. euro / Bayern Munchen / 28 ani), Florian Grillitsch (20 mil. euro / Hoffenheim / 25 ani), Martin Hinteregger (18 mil. euro / Eintracht Frankfurt / 28 ani), Xaver Schlager (17 mil. euro / 23 ani), Stefan Lainer (14.50 mil. euro / Borussia Monchengladbach / 28 ani) si Christoph Baumgartner (12 mil. euro / Hoffenheim / 21 ani). Cel mai putin valoros jucator din punct de vedere financiar din lotul Austriei este portarul Pavao Pervan (650.000 euro / Wolfsburg / 32 ani).

Majoritatea adversarilor Romaniei evolueaza in Germania, 17 din cei 25 de jucatori convocati de Franco Foda fiind legitimati la cluburi din Bundesliga. Restul de 8 jucatori evolueaza in Austria (4), Elvetia (2), Franta (1) si Belgia (1). Fotbalistii din lotul lui Mirel Radoi evolueaza preponderent in Romania (9), dar si in Turcia (3), Cehia (2), Italia (2), Bulgaria (2), Anglia (1), Scotia (1), Polonia (1), Slovenia (1) si Arabia Saudita (1).