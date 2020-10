De 24 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva! Recordul negativ pe care jucatorii lui Radoi il pot egala la meciul cu Austria

Nationala Romaniei a pierdut 2 meciuri intr-un interval de numai 3 zile, 1-2 impotriva Islandei, respectiv 0-4 contra Norvegiei.

In aceasta seara 'tricolorii' vor incerca sa isi ia revansa fata de suporteri, obtinand o victorie impotriva Austriei. In cazul in care insa vor pierde si acest meci, elevii lui Mirel Radoi vor bifa o borna negativa in istoria nationalei Romaniei, care nu a mai inregistrat 3 esecuri consecutive in meciuri oficiale de la Campionatul European din 1996 cand pierdea pe rand in fata Frantei (0-1), Spaniei (1-2) si Bulgariei (0-1).

Au mai fost perioade in care nationala a inregistrat chiar 4 infrangeri consecutive, insa acest lucru se intampla in meciuri amicale. In 2010, pe cand selectioner era Razvan Lucescu, prima reprezentativa era invinsa pe rand de Israel (0-2), Cipru (0-1), Ungaria (2-3) si Macedonia de Nord (0-1).

Romania-Austria, meci din etapa a 4-a din Nations League se va disputa pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti si va fi transmis in direct de Pro TV de la ora 21:45.