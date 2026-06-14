„Cormoranii” au încheiat ediția 2025/2026 din Premier League pe locul 5, ultima poziție care a asigurat prezența în UEFA Champions League.

Formația care va fi pregătită din noul sezon de Andoni Iraola a acumulat 60 de puncte, cu trei mai multe decât Bournemouth, ocupanta locului șase. Liverpool a înregistrat 17 victorii, 9 remize și 12 înfrângeri în cele 38 de etape disputate.

12 plecări de la Liverpool înainte de noul sezon

Cu noua stagiune tot mai aproape, oficialii de pe Anfield au început deja restructurarea lotului.

Clubul renunță la nu mai puțin de 12 jucători, majoritatea proveniți din academie sau din lotul secund, însă pe lista despărțirilor apar și nume importante.

Cea mai surprinzătoare plecare este cea a lui Andy Robertson, fundașul stânga care a ales să continue în Premier League și a ajuns la rivala Tottenham. De asemenea, Liverpool s-a despărțit și de Mohamed Salah, dar și de Ibrahima Konate, ambii rămași fără contract.

Lista plecărilor:

Mohamed Salah Andy Robertson Ibrahima Konate Rhys Williams Kareem Ahmed Emmanuel Airoboma James Balagizi DJ Bernard Oakley Cannonier Josh Davidson Terence Miles Jacob Poytress

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