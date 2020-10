Romania-Austria este in DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO, de la ora 21:45.

Dorinel Munteanu se asteapta la un meci foarte greu impotriva Austriei, asta si datorita ultimelor rezultate ale nationalei noastre.

"Ma astept la un meci foarte greu, sunt convins ca vom vedea alta Austria decat cea de acum o luna. Noi venim dupa doua infrangeri, cred ca moralul este foarte scazut, dar as vrea sa tinem cont ca meciul de azi e important."

"Sper ca declicul sa vina de la jucatori, sunt tineri, nu au avut foarte mult de pierdut. Chiar daca au piedut calificarea, sunt tineri si ar trebui sa isi revina rapid. Fotbalul merge inainte.", a declarat Dorinel Munteanu in direct la Ora Exacta in Sport.

Cel mai selectionat fotbalist din istoria nationalei nu vede cu ochi buni criticile aduse lui Mirel Radoi. Dorinel Munteanu este de parere ca selectionerul ar trebui sa fie lasat sa-si faca treaba, deoarece in acest timp scurt acesta nu putea sa faca minuni.

"Nu mi se par normale acuzele la adresa lui Mirel, pana la urma e nationala, nu putem schimba antrenorul dupa 5 etape. Jucatorii sunt tineri, au doar cateva meciuri, trebuie sustinuti. Ne-am propus foarte mult in meciul cu Islanda, am obtinut foarte putin, dar ciclul jucatorilor tineri abia a inceput si trebuie sustinut."

Dorinel Munteanu este de parere ca avem solutii la mijlocul terenului, insa pe linia defensiva suntem vulnerabili.

"Cretu are calitatile lui, Razvan Marin are alte calitati, depinde de pozitiile in care ii pune Mirel sa joace."

"E o problema la nivelul fundasilor centrali, din punctul meu de vedere, nici Chiriches, nici Grigore nu sunt de neinlocuit. Balasa s-a descurcat destul de bine in meciul cu Islanda"