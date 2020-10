EXCLUSIV | Radoi, TERMINAT dupa Norvegia: "E UMILINTA, mi-e RUSINE! Am multe de zis, dar nu pot sa spun tot! Ma gandesc la o limitare de scor cu Austria, la ce ganduri am acum. Parca am fost juniorii Norvegiei"

Mirel Radoi e cu moralul la pamant dupa 0-4 in Norvegia.

Selectionerul a avut un discurs unic in istoria nationalei dupa dezastrul de la Oslo. Radoi spune ca n-are nicio asteptare de la meciul cu Austria, de miercuri, si isi asuma responsabilitatea totala a rezultatului din Norvegia. Radoi lasa de inteles ca, in cazul in care va continua, va face schimbari masive in lotul nationalei. Mirel nu s-a ferit de cuvinte dure, care n-au mai fost auzite de la niciun selectioner pana acum.

"Nu stiu ce as mai putea spune, mi-e rusine de rusinea dumneavoastra. Ar fi multe de discutat, dar vreau sa ma limitez la ce pot sa va spun dumneavoastra. Cand joci asa, nu poti sa ai pretentii de la o asemenea partida. Cum te domina o echipa care a jucat 120 de minute acum 3 zile si a facut 3 schimbari in primul 11...? Nu am putut sa fim mai proaspeti si prezenti in teren. In seara asta, nu pot sa remarc nimic, nici atitudine, nici reactie. Nu ma iau de jucatori, imi asum tot.



Vorbim de o umilinta, nu de un rezultat drastic. Voiam sa recuperam mingea cat mai departe de poarta adversa. Intre cele doua echipe aliniate in Islanda si in seara asta n-a existat o mare diferenta de joc, pentru noi. Nu stiu ce scuze am putea sa mai gasim in acest moment. Cineva trebuie sa-si asume aceasta schimbare de generatii, rezultate oricum nu avem. Trebuie sa inteleaga cerintele oamenilor de la ei si sa se ridice la nivelul asteptarilor.

La ce ganduri ma trec acum, ma gandesc doar la o limitare de scor cu Austria. Mi-ati zis sa fiu sincer, sunt sincer. Poate maine dimineata voi gandi altfel, dar acum asta gandesc. Noi, ca staff, am esuat. Mental, nu am fost capacitati pentru miza acestei partide. Eram la mana noastra. Stiam ca incearca sa verticalizeze imediat cum intra in posesia, stiam ce joaca.

Toate situatiile negative s-au intamplat in seara asta. Stiu ca nu e cel mai frumos mesaj pe care-l poate avea un antrenor, dar e cel mai sincer! Problema noastra nu e a adversarului... Haaland sau altcineva. Problema e felul in care ne prezentam noi. Astazi chiar am aratat a fi juniorii Norvegiei, echipa a doua a Norvegiei. Atitudinea nu trebuia sa-mi fie aratata mie, ci colegilor, fanilor. Am suferit o umilinta, trebuie sa acceptam asta", a spus Radoi la PRO TV.

