Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă asupra pregătirii din punct de vedere fizic pe care o au fotbaliștii din Superliga României, campionat în care FCSB e campioană en-titre, iar FC Botoșani e lider în prezent. Înaintea partidei de duminică împotriva Austriei, reputatul tehnician a mizat pe un discurs aspru.

Nemulțumit! Ce săgeată cu venin a trimis Mircea Lucescu spre Superliga României

Tehnicianul român s-a arătat dezamăgit de nivelul fizic la care sunt jucătorii convocaţi din campionatul intern.



"Nu vreau niciun moment ca jucătorii care sunt în acest moment la echipa naţională să se simtă inferiori celor care lipsesc. Asta este echipa naţională şi ei sunt cei mai buni jucători pe care îi avem la momentul actual. Noi am avut foarte mulţi jucători cu accidentări repetate şi asta ia făcut să piardă şi forma sportivă. Eu sunt foarte dezamăgit de nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern, nu mă gândesc doar la cei care vin de afară şi joacă puţin", a afirmat antrenorul naţionalei.

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la Bucureşti, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

la Bucureşti, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herţegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic şi Canada se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală)

