Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Legitimat la FCSB, Joao Paulo este anunțat titular de presa internațională înaintea duelului Spania - Capul Verde, programat luni seară.

Meciul vieții pentru Joao Paulo de la FCSB

În general, Joao Paulo este folosit drept fundaș stânga la națională. Astfel, starul Lamine Yamal ar putea să fie adversarul său direct în duelul dintre Spania și Capul Verde.

Meciul din Grupa H va începe luni, de la ora 19:00. Cele mai importante momente vor putea fi urmărite pe site-ul www.sport.ro.

Joao Paulo a jucat în ambele meciuri amicale ale Capului Verde înaintea Cupei Mondiale: 3-0 vs. Serbia și 3-0 vs. Bermuda. El a strâns 41 de meciuri și un gol până acum la naționala Capului Verde.