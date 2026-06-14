Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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După ce Jovo Lukic a marcat în poarta Canadei, vine rândul unui alt jucător din Liga 1 să impresioneze la Campionatul Mondial.

TAGS:
FCSBjoao pauloCapul Verde
Din articol

Legitimat la FCSB, Joao Paulo este anunțat titular de presa internațională înaintea duelului Spania - Capul Verde, programat luni seară.

Meciul vieții pentru Joao Paulo de la FCSB

În general, Joao Paulo este folosit drept fundaș stânga la națională. Astfel, starul Lamine Yamal ar putea să fie adversarul său direct în duelul dintre Spania și Capul Verde.

Meciul din Grupa H va începe luni, de la ora 19:00. Cele mai importante momente vor putea fi urmărite pe site-ul www.sport.ro.

Joao Paulo a jucat în ambele meciuri amicale ale Capului Verde înaintea Cupei Mondiale: 3-0 vs. Serbia și 3-0 vs. Bermuda. El a strâns 41 de meciuri și un gol până acum la naționala Capului Verde.

  • Joao paulo cm 2026 6
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Ce clauză de reziliere i-a pus Gigi Becali

Joao Paulo a fost transferat de FCSB la începutul acestui an, de la Oțelul Galați. Patronul Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru aducerea sa, iar apoi i-a stabilit o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.

Dacă va avea evoluții bune la Mondial, Joao Paulo ar putea prinde un transfer important în această vară.

Este și cazul atacantului bosniac Jovo Lukic. Sport.ro a anunțat că Universitatea Cluj l-a putea ceda la Beșiktaș, după începutul perfect pe care l-a avut la Mondial. Lukic a înscris în poarta Canadei, în prima etapă.

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