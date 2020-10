Dennis Man, SINCER dupa ce Mirel Radoi nu l-a luat in lot pentru barajul cu Islanda! Au avut o discutie inaintea convocarilor: "Sincer, sunt putin suparat"

Dennis Man a vorbit despre absenta sa de la echipa nationala mare si spune ca este suparat pentru ca tricolorii nu au reusit sa invinga Islanda la barajul pentru Euro.

Dennis Man a avut o noua prestatie foarte buna in aceasta seara, reusind sa inscrie doua goluri si sa ofere o pasa decisiva in victoria Romaniei U21, scor 4-1 cu Malta U21.

Man putea reprezenta o solutie si pentru Mirel Radoi la nationala mare, insa atacantul a facut lumina in ceea ce priveste neconvocarea lui.

Acesta a vorbit cu selectionerul joi, cand inca era pozitiv cu Covid-19, iar vineri, cand s-a negativizat testul sau, lista convocarilor era deja trimisa.

"Ne pare rau ca cei de la echipa mare nu au reusit sa se califice, este un moment greu pentru fotbalul romanesc, dar nu avem ce sa facem. Trebuie sa mergem inainte si sa fim increzatori.

Si pe noi cei de la tineret ne-au criticat. Am citit mesaje in care ne-au criticat. Pana la urma cand nu iti faci treaba pe teren si nu castigi, este normal sa vina si criticile.

Ar fi urat din partea mea sa-mi dau cu parerea. Mirel Radoi asta a hotarat, este decizia dansului, este selectioner. Unde sunt convocat incerc sa-mi fac treaba cat mai bine si voi da totul pe viitor.

Am vorbit cu dansul, dar cand am vorbit cu el eram pozitiv, nu stiam ca apoi o sa devin negativ. Asta s-a intamplat foarte repede. Vorbisem joi cu Mirel, iar vineri am facut testul si am fost negativ. Deja trimisese convocarile. Dar nu sunt suparat, sunt fericit ca am onoarea sa joc alaturi de baietii de la tineret, care sunt jucatori foarte buni. Sunt putin suparat, sincer, ca echipa nationala mare a ratat calificarea", a spus Dennis Man, la conferinta de presa.

Dennis Man: "Cand oamenii au incredere in mine dau totul!"

Romania U21 mai are de jucat un singur meci in preliminariile pentru Campionatul European U21. Tricolorii vor juca impotriva liderului din grupa, Danemarca, pe 17 noiembrie.

"Ne bucuram ca suntem la mana noastra, ca avem un meci luna viitoare, avem timp sa il pregatim. Am incredere in colegii mei, sunt cei mai buni din Romania. Cand vin aici ma antrenez zi de zi cu ei, ii simt, sunt jucatori foarte buni. Il avem pe Mister care pregateste foarte bine fiecare joc in parte si chiar sunt foarte increzator pentru luna viitoare.

Ma bucur ca Mister are incredere in mine, colegii au incredere in mine si atunci cand oamenii au incredere in mine, sunt un jucator care da totul", a mai spus Man.