Un fost international roman merge in continuare pe mana lui Mirel Radoi, chiar daca am fost umiliti de nordici: "Daca jucam inca de 4-5 ori cu Norvegia, nu scoatem un egal"

Dupa cele doua rezultate negative contra nordicilor au existat voci care l-au contestat pe Mirel Radoi.

Fostul jucator de la Ajax Amsterdam, George Ogararu, considera ca Radoi are nevoie de timp la nationala pentru a demonstra. Ogararu a declarat ca selectionerul Romaniei are principii asemenatoare cu cele ale lui Pep Guardiola. De asemenea, el a spus ca daca tricolorii mai jucau in 5 meciuri impotriva Norvegiei, nu reuseau sa scoata nici macar un egal.

"Nu trebuie sa-l schimbam pe Radoi ca ne spune niste lucruri adevarate. Eu sunt alaturi de Radoi pina in panzele albe. Radoi s-a aliniat marilor antrenori din fotbalul mondial. Daca vine Guardiola maine la nationala, cam la fel ar proceda. Ar avea aceeasi relatie cu presa, cu jucatorii si asa mai departe. Principiile sunt cam aceleasi.

Nationala ne-a dat sperante dupa primele meciuri. Am pierdut cu Islanda, dar Islanda era favorita. Am uitat acest detaliu. Nu meritam sa castigam ultimele doua meciuri. Nu stiu daca jucam inca de 4-5 ori cu Norvegia, nu scoatem un egal. Mirel Radoi are nevoie de timp.

Cred ca Radoi incearca mai multe variante, astfel nu imi explic de ce a schimbat atatia jucatori inre doua partide internationale la asemenea nivel. Am vazut pase gresite la jucatori cu cote. Si Radoi a fost socat de aceste greseli. Sa joci simplu e cel mai greu lucru.

Jucatorul tehnic e cel care preia bine, nu cel care face floricele. Noi nu punem accent pe acest prim control la copii si juniori. La Ajax faceam 15-20 de minute doar pase si preluari cu De Ligt”, a declarat fostul international roman.