"Schimba jucatorii, dar nu si tactica!" Selectionerul Austriei l-a 'citit' pe Mirel Radoi! "Au calitatile necesare pentru a juca in acest mod!"

Franco Foda (54 de ani), selectionerul Austriei, este in cautarea revansei dupa ce Romania a invins Austria la ea acasa, scor 3-2.

Acesta a urmarit atent meciurile pe care echipa nationala a Romaniei le-a jucat cu Islanda si Norvegia si spune ca, in ciuda faptului ca Radoi schimba 'primul 11' de la meci la meci, acesta nu schimba si tactica de joc:

"Ne asteapta un joc foarte dificil. Pentru ambele echipe este important acest joc. Romania are o echipa foarte buna, practica un joc combinativ, pozitional, are foarte bune momente de tranzitie, face pressing. Chiar daca am pierdut la Klagenfurt, am avut destule momente bune de joc, iar in perspectiva jocului de maine suntem pregatiti.

In Islanda, Romania a jucat destul de defensiv spre deosebire de jocul de la Klagenfurt, unde s-au remarcat prin presiunea la care ne-au supus, au efectuat un pressing avansat. in schimb, in Norvegia, primele 20 de minute au fost foarte bune, au avut cateva ocazii de gol, dar niciunul dintre aceste doua meciuri nu a fost castigat.

Noi stim ca avem calitate. La Klagenfurt, Romania a dovedit ca poate sa joace compact in defensiva si foarte periculos in atac. Este evident ca noi va trebui sa ne atingem limitele, sa dam 100% pentru a avea sperante sa putem castiga.

Sa nu uitam ca in Islanda a fost un alt tip de meci, in mansa unica, miza fiind calificarea. Cred ca planul tactic al colegului meu a fost acela de a jucat compact in defensiva si de a lansa contraatacuri, mai ales ca Romania are calitatile necesare pentru a juca astfel, cu o tranzitie pozitiva deosebita.

Am observat ca selectionerul roman schimba jucatorii, schimba '11-le' de start, dar in general, tactica nu este modificata", a spus Franco Foda, selectionerul Austriei, la conferinta de presa.

Romania - Austria va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, miercuri, de la 21:45.