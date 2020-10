Prima intalnire DIRECTA Radoi-Ianis Hagi dupa ALUNECARILE din declaratii! S-au bagat la 'Magarus' amandoi! Ce s-a intamplat pe teren

Ianis Hagi si Mirel Radoi au fost in centrul unui schimb de replici de la distanta dupa meciul nationalei din Norvegia.

Ianis a fost suparat ca n-a reusit mai mult la Oslo. A motivat lipsa realizarilor prin consumul mare de energie pe care l-a facut in timpul partidei.

"Cand alergi 3-4 minute dupa minge, ce sa mai faci cand ajunge la tine? Doar sa scoti un fault! Altceva, ce sa mai faci?", a spus Ianis la PRO TV imediat dupa 0-4 in Norvegia.

Radoi a facut azi, la conferinta de presa dinaintea jocului cu Austria, primul comentariu in legatura cu declaratia lui Hagi Jr.

"Daca jucatorii au declaratiile astea, trebuie sa si probeze ce spun. As merge la raportul primit dupa meci. Cand avem undeva la 19-20 de baloane pierdute, e normal ca nu poti avea continuitate, mingea e una singura pe teren. Daca nu o ai, inseamna ca e la adversar. Daca nu o tii in momentul in care o ai, e clar ca trebuie sa alergi dupa ea si pot fi momente in care, daca nu faci ce ai antrenat, alergi si mai mult de 4-5 minute", a replicat Radoi.

Toti ochii au stat pe cei doi la antrenamentul oficial al Romaniei din aceasta seara. Radoi si Ianis s-au bagat la joaca in fata camerelor. Hagi Jr. si Radoi au facut parte din grupul 'Viitorul' de la 'Magarusul', alaturi de Cicaldau, Razvan Marin sau Alibec. Fotbalistul lui Rangers a intrat in mijloc de cateva ori si n-a fost prea multumit. Intre el si Radoi n-a existat niciun schimb de mingi sau vreun dialog in timpul in care camerele au stat pe ei.