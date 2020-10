Hagi a RABUFNIT la adresa contestatarilor! Declaratii incredibile: "Nu stim sa-i sustinem! Romania are mijlocasi si atacanti de nivel mondial"

Romania a pierdut categoric meciul din Norvegia cu scorul de 4-0, iar oamenii din fotbalul romanesc au sesizat diferenta pe care au facut-o jucatorii Norvegiei care joaca la echipe de top in Europa.

Tinerii din echipa Norvegiei s-au distrat cu nationala lui Mirel Radoi. Martin Odegaard (Real Madrid) si Erling Haaland (Borussia Dortmund) au reusit prestatii exceptionale, iar Gheorghe Hagi a gasit motivul pentru care acesti doi jucatori dau randament la nationala.

"Ne-au batut doi copii, Haaland si Odegaard. Norvegienii sunt sustinuti mental, ei se duc prin Europa si reusesc. Odegaard joaca de un an de zile, un tanar intotdeauna trebuie sa il sustii. Noi nu stim sa-i sustinem pe acesti tineri care ne-au scos in strada. Va spun eu, suntem intr-o situatie foarte grava. Voi cei din presa si oamenii din fotbal trebuie sa-i sustineti, ce e asa de greu? sa-i sustineti pentru ca sunt aurul Romaniei, nu exista altceva. E greu ca cineva sa mai realizeze ce am reusit noi in 1994, lasati-i pe ei, nu mai puneti presiune.

Cum se face ca in strainatate unii jucatori romani confirma, iar la nationala dau gres? Cicaldau e cel mai bun din Romania, eu vorbesc pe cifre si ele arata acest lucru. Sunt niste detalii tehnice, eu nu ma dau mare. Ca sa faci diferenta trebuie sa recurgi la niste detalii tehnice. Trebuie sa stii pe cine sa te dai si pe cine nu", a declarat Gheorghe Hagi la Digi Sport.

Gheorghe Hagi este de parere ca Romania trebuie sa aiba rabdare in a construi o nationala, iar fosta legenda a spus de ce ar avea nevoie Romania ca sa se bata de la egal la egal cu fortele Europei.

"De azi pe maine, nu avem succes. Pe termen mediu si lung vom avea succes, va spune Hagi! Romania in momentul de fata are doua lucruri si unul in care trebuie sa investeasca mult, are mijlocasi si atacanti de top mondial, mai lipseste linia defensiva. Trebuie sa gasim fundasi, ne trebuie fundasi de nivel mondial nu de nivel european. Trebuie sa cautam constanta si coerenta, jucatori care sa fie cei mai buni. O echipa mare pleaca din spate. Nu uitati de Steaua anilor 86-87 ce fundasi aveau".