"Nu putem merge cu Austria sa luam iar 4 goluri!" Mitrita se teme de inca un COSMAR la nationala! Atacantul, DISTRUS dupa drama cu Norvegia

Romania a fost umilita in deplasarea cu Norvegia, 4-0, dupa ce a ratat calificarea in barajul pentru EURO 2020.

Nationala Romaniei nu trece prin cele mai bune momente. Dupa ce au fost eliminati de Islanda in barajul pentru EURO 2020, tricolorii au suferit inca o umilinta in meciul din Nations League cu Norvegia, acolo unde Haaland si Odegaard s-au distrat cu apararea Romaniei.

Alexandru Mitrita a inceput titular cu Islanda, dar a fost lasat pe banca pentru meciul cu Norvegia dupa o prestatie stearsa, a fost introdus pe teren de Radoi in minutul 64, cand scorul era deja 2-0.

La finalul partidei cu Norvegia, Mitrita a vorbit despre infrangerea usturatoare suferita, vizibil dezamagit de prestatia echipei.

"Partida neagra, ne asteptam dupa meciul cu Islanda sa intram cu alta mentalitate in teren, mister ne-a spus ce sa facem, nu am reusit. Am pierdut foarte multe mingi, nu imi pot da seama ce s-a intamplat.

Este greu de crezut rezultatul, nu stiu ce s-a intamplat, au fost doua meciuri diferite, in meciurile de anul trecut am avut mai mult controlul. Nu am putut sa legam mai multe pase, s-a vazut ca au fost peste noi.

Nu e usor dupa ce am luat 4 goluri, trebuie sa ne revenim, sa vedem ce avem de facut. Ne asteapta un meci foarte greu cu Austria, trebuie sa vedem ce facem sa nu ne facem iar de ras.

Am inceput foarte bine in primele 15 minute, cam atat, dar cand esti condus cu 4-0, ca jucator, nu poti avea incredere in tine.

Nu este foarte usor sa zbori atat de mult, Mister a discutat cu mine, staff-ul medical m-a intrebat cum sunt, am dormit chiar bine in zilele alea, dar va dati seaama ca nu e usor. din acest motiv am vrut sa plec de acolo, sa fiu mai aproape de nationala si de familie.

Nu avem ce sa facem, e foarte dureros pentru fiecare, dupa o umilinta cu 4-0 nu putem merge cu Austria sa luam iar 4 goluri", a spus Alexandru Mitrita la finalul partidei.