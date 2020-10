Ciprian Marica a spus lucrurilor pe nume! "Suntem ultimii care impementam acest sistem! Asta e realitatea in Romania"

In debutul actualului sezon din Liga 1 au fost numeroase greseli de arbitraj.

Majoritatea conducatorilor de cluburi din Liga 1 au cerut implemetarea arbitrajului video, chiar daca sefii de la Liga au spus ca vom avea VAR in Romania chiar din playoff-ul trecut.

Finantatorul de la Farul Constanta, Ciprian Marica, este dezamagit de acest lucru si nu intelege de ce in Romania nu se implementeaza inca acest sistem pe care il au deja majoritatea campionatelor puternice din Europa.

"Suntem ultimii care impementam acest sistem VAR, trist, dar asta e realitatea in Romania, din pacate! Vedem cum cele mai multe tari au adoptat aceasta idee, noi suntem din nou ultimii. Nu e o surpriza pentru ca asta se intampla in orice domeniu. Ne-am obisnuit sa fim ultimii in adoptarea lucrurilor pozitive si care se intampla afara. Noi nu adoptam, ci vrem sa inventam lucruri.

Noi nici sa adoptam nu suntem in stare, vedem ca ne ia timp si timp care ne costa, nemultumire e in continuare in randul antrenorilor, conducatorilor, pana la urma parca cei care sunt acolo nu lucreaza in interesul cluburilor, parca sunt asa de capul lor si iau decizii cum vor ei, fara sa realizeze ca ei sunt acolo pentru ca cluburile i-au ales sa fie acolo si pentru a reprezenta dorintele cluburilor", a declarat Ciprian Marica pentru TelekomSport.