ULTIMA ORA! Dragos Grigore si Sergiu Hanca, OUT de la meciul cu Austria! Ambii au parasit cantonamentul echipei nationale din cauza unor accidentari

Dragos Grigore si Sergiu Hanca nu vor face parte din lotul nationalei Romaniei pentru meciul de maine impotriva Austriei.

In urma cu putin timp, Federatia Romana de Fotbal a informat prin intermediul site-ului oficial ca cei doi fotbalisti au parasit in aceasta dupa-amiaza cantonamentul de la Mogosoaia si nu vor face parte din lotul lui Mirel Radoi la meciul de maine din cauza unor probleme medicale.

Se pare ca Sergiu Hanca a suferit o leziune musculara la coapsa dreapta in timpul antrenamentului oficial de dinaintea meciului din Norvegia, in timp ce fundasul lui Ludogorets Razgrad a suferit o contractura musculara la gamba stanga chiar inaintea meciului din Islanda si nu a putut fi recuperat in timp util.

Dragos Grigore a evoluat in 38 de partide pentru echipa nationala pentru care a si reusit sa marcheze un gol, chiar in meciul tur contra Austriei.

Sergiu Hanca a bifat 5 selectii la nationala Romaniei pentru care nu a reusit inca sa inscrie.

Romania - Austria este in direct la Pro TV, miercuri, 14 octombrie, de la 21:45.