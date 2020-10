Romania - Austria, LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la 21:45 | Victoria, singura OPTIUNE pentru nationala lui Radoi! 'Tricolorii' incearca sa spele RUSINEA cu Islanda si Norvegia

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Romania si Austria pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

11:00 Pe arena din Ploiesti, in timpul incalzirii dinaintea meciului vor rula imagini cu filmari trimise de suporterii Romaniei prin care sunt incurajati jucatorii lui Mirel Radoi!

10:00 Gazonul de pe 'Ilie Oana' se prezinta in conditii bune in diminata meciului, in ciuda faptului ca ieri a plouat la Ploiesti!

Nationala Austriei s-a antrenat la stadion, in timp ce romanii au preferat sa se antreneze la Mogosoaia. Ultimul meci de pe 'Ilie Oana' s-a disputat pe 26 septembrie, in Liga 2, cand Petrolul a intalnit-o pe teren propriu pe Dunarea Calarasi.

09:17 Meciul va fi arbitrat de Daniel Stefanski, polonezul care a arbitrat meciul dintre CFR Cluj si Lazio din grupele Europa League, dar si FCSB - Napoli.

Stefanski va fi ajutat de asistentii sai, Marcin Boniek si Dawid Igor Golis, in timp ce Damian Sywestrzak va fi cel de-al patrulea oficial.

Nationala Romaniei are nevoie de o victorie pentru ca jucatorii sa isi recapete din moral si spera sa reuseasca sa se impuna, dupa ce in meciul tur au castigat cu 3-2.

In cazul unei victorii, Romania urca din nou pe primul loc in grupa din Nations League, acolo unde adversarul din aceasta seara este liderul in acest moment.

Selectionerul Mirel Radoi nu se va putea baza pe Sergiu Hanca si Dragos Grigore, care s-au accidentat la antrenamente si au parasit cantonamentul in urma cu o zi. Astfel, Radoi mai are 21 de jucatori in lotul pentru diseara cu Austria.

Meciul se va juca pe arena 'Ilie Oana' de la Ploiesti.

Romania - Austria se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro de la ora 21:45!