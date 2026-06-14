VIDEO Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: 'Spulberăm toată Europa!'”

Gigi Becali a pus la punct strategia prin care FCSB va fi de neoprit: ”I-am zis lui MM: &#039;Spulberăm toată Europa!&#039;” Superliga
SPORT.RO
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După un sezon dezamăgitor, FCSB vrea să se întărească în această vară, pentru a nu repeta rușinea petrecută în stagiunea recent încheiată.

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Gigi BecaliFCSBMihai Stoicapatronbiserica
Din articol

Roș-albaștrii au rezolvat deja transferul lui Anderson Ceara, însă la echipă sunt așteptați și alți jucători. FCSB s-a lovit însă și de primul eșec în mercato. Echipa patronată de Gigi Becali, l-a pierdut pe sârbul Stefan Pirgic de la Zeleznicar Pancevo, care a decis să semneze cu Viktoria Plzen.

Gigi Becali:  ”I-am zis lui MM: 'Când vom avea numai jucători ortodocși, spulberăm toată Europa!'”

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Gigi Becali și-a sfințit duminică biserica pe care a construit-o în Pipera. Chiar dacă lăcașul de cult este finalizat doar în proporție de 20%, Gigi Becali este convins că va fi cea mai frumoasă biserică din lume.

Patronul de la FCSB a oferit cu acest prilej și câteva declarații legate de echipa pe care o finanțează. 

Becali a declarat în mai multe rânduri că își dorește la echipă jucători ortodocși și, nu de puține ori, a contat foarte mult religia de care aparțin fotbaliștii propuși la FCSB. Finanțatorul fostei campioane a României a explicat de ce își dorește atât de mult jucători ortodocși la echipă. 

Concret, Becali a explicat că jucătorii care nu sunt botezați în biserica ortodoxă nu pot fi pomeniți la Proscomidie, prima parte a Sfintei Liturghii, atunci când se citesc numele celor pentru care sunt rostite rugăciuni de către preot. Patronul roș-albaștrilor este convins că în momentul în care FCSB va avea doar jucători ortodocși, gruparea roș-albastră va fi de neoprit în Europa.

Eu nu sunt extremist, dar eu când vreau jucători ortodocși, nu că vreau că nu-i suport pe alții, că uite, în Africa, am făcut acolo mănăstire, am cumpărat 30 de hectare, le-am făcut fermă în Uganda, că nu au copiii ouă, dar e vorba că, dacă nu e ortodox, nu poți să-l pomenești la Proscomidie. De aia vreau eu! I-am zis lui MM: 'Bă, când o să facem odată o echipă numai și numai de ortodocși, atunci o să spulberăm toată Europa”, a spus Gigi Becali. 

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