Roș-albaștrii au rezolvat deja transferul lui Anderson Ceara, însă la echipă sunt așteptați și alți jucători. FCSB s-a lovit însă și de primul eșec în mercato. Echipa patronată de Gigi Becali, l-a pierdut pe sârbul Stefan Pirgic de la Zeleznicar Pancevo, care a decis să semneze cu Viktoria Plzen.

Gigi Becali și-a sfințit duminică biserica pe care a construit-o în Pipera. Chiar dacă lăcașul de cult este finalizat doar în proporție de 20%, Gigi Becali este convins că va fi cea mai frumoasă biserică din lume.

Patronul de la FCSB a oferit cu acest prilej și câteva declarații legate de echipa pe care o finanțează.

Becali a declarat în mai multe rânduri că își dorește la echipă jucători ortodocși și, nu de puține ori, a contat foarte mult religia de care aparțin fotbaliștii propuși la FCSB. Finanțatorul fostei campioane a României a explicat de ce își dorește atât de mult jucători ortodocși la echipă.

Concret, Becali a explicat că jucătorii care nu sunt botezați în biserica ortodoxă nu pot fi pomeniți la Proscomidie, prima parte a Sfintei Liturghii, atunci când se citesc numele celor pentru care sunt rostite rugăciuni de către preot. Patronul roș-albaștrilor este convins că în momentul în care FCSB va avea doar jucători ortodocși, gruparea roș-albastră va fi de neoprit în Europa.

”Eu nu sunt extremist, dar eu când vreau jucători ortodocși, nu că vreau că nu-i suport pe alții, că uite, în Africa, am făcut acolo mănăstire, am cumpărat 30 de hectare, le-am făcut fermă în Uganda, că nu au copiii ouă, dar e vorba că, dacă nu e ortodox, nu poți să-l pomenești la Proscomidie. De aia vreau eu! I-am zis lui MM: 'Bă, când o să facem odată o echipă numai și numai de ortodocși, atunci o să spulberăm toată Europa”, a spus Gigi Becali.