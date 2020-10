Mitica Dragomir a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Romania a pierdut cu 0-4 impotriva Norvegiei in Nations League, iar dupa meci Mirel Radoi a luat toata vina asupra lui. Fostul sef de la LPF considera ca selectionerul Romaniei nu trebuia sa faca astfel de declaratii si ca Federatia trebuie sa aiba rabdare cu el si Mutu.

"Cand au castigat Mutu si Radoi in primele meciuri toti au spus ca sunt buni, cand au vazut realitatea, s-au repezit in Radoi, mai nou in Stoichita. Ce vina are el? Daca nu era el se alegea praful de echipele de juniori.

Am vazut la televizor ca unii dadeau vina pe Jean Padureanu, el a murit de 5-6 ani. L-am angajat pe Mutu si Radoi, lasa-i sa isi termine contractul.

Radoi s-a victimizat prea mult, trebuie sa vina cu argumente cand ia vina asupra lui. El a gandit bine, saracul de el, numai ca lumea nu intelege. Cand spui ca esti prost astazi, spui si maine, toti te iau de prost. L-ati auzit pe Mourinho sa spuna 'eu sunt vinovat'?

FRF l-a anajat, trebuie sa aiba rabdare cu el. Asa cum au avut cu Daum si l-au tinut, asa trebuie sa aiba si cu el.

I-as recomanda doar atat: cand schimbi atatia jucatori, nu ai unitate de echipa. Sa isi aleaga jucatori cu gandire de competitie mare", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.