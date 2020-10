Critici DURE din partea lui Iordanescu! Fostul selectioner i-a DISTRUS pe jucatorii nationalei: "Sa nu acopere Radoi barbatia jucatorilor!"

Anghel Iordanescu (70 ani) a vorbit despre declaratiile resemnate ale selectionerului Radoi dupa meciul cu Norvegia si i-a criticat pe fotbalistii nationalei.

Fostul selectioner al Generatiei de Aur si al Romaniei la EURO 2016 a analizat ultimele declaratii ale lui Mirel Radoi dupa infrangerea umilitoare din Norvegia, dar si dupa eliminarea cu Islanda.

Iordanescu i-a criticat pe fotbalistii nationalei pentru atitudinea avuta atat in teren, cat si la finalul meciului, cand niciunul nu si-a asumat infrangerea clara.

"Inteleg ca un selectioner nu poate sa faca o analiza in public a jucatorilor, dar nici sa vii si sa zici ca tu esti singurul vinovat si ca daca e nevoie totusi de mai multi responsabili, atunci sunt si cei din staff. Trebuie sa inteleaga si el, si toti ca echipa nationala nu e a FRF, nu e nici a vreunui selectioner sau a staff-ului acestora. Nationala e a Romaniei, a tuturor. Doar aici, la noi, exista prejudecata aceasta ca la infrangere, doar antrenorul e vinovat, iar la victorie, doar fotbalistii au merite.

Jucatorul e responsabil si el. Si ei trebuie sa dea socoteala cand se rateaza o calificare, cand se pierde un meci. Daca Radoi da dovada ca e barbat si iese in fata sa admita ca e vinovat, atunci sa nu acopere totusi si barbatia pe care ar trebui sa o aiba si jucatorii. N-am vazut niciun fotbalist in aceste zile sa vina si sa spuna clar: 'Am dormit pe teren, am dat pe langa minge, am fost foarte slabi, n-am avut atitudine'.

V-am spus, eu cred in el, il sustin, dar asa ceva nu ai voie sa zici. El e acolo pentru a fi primul care sa-i ridice pe jucatori si sa creada in ei", a spus Anghel Iordanescu pentru Gazeta Sporturilor.