Sustinere TOTALA pentru Radoi din partea FRF! "Va fi un mare antrenor al Romaniei!" Prima reactie a lui Razvan Burleanu dupa infrangerile cu Islanda si Norvegia! Cine e vinovat

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a oferit primele declaratii dupa infrangerile usturatoare ale echipei nationale cu Islanda, scor 2-1, si cu Norvegia, scor 4-0.

Presedintele FRF este dezamagit de ratarea calificarii la Campionatul European, unde Romania va fi tara gazda. Razvan Burleanu isi asuma infrangerea cu Islanda si il sustine total pe Mirel Radoi pentru postul de selectioner al echipei nationale.

"In momentul de fata avem nevoie de timp si de incredere. Timp pentru reconstructie si incredere pe care sa le-o dam jucatorilor. Au fost dezamagiti dupa meciul cu Islanda si trebuie sa le dam incredere pentru a juca si pentru a se sacrifica pentru echipa nationala.

Dezamagirea nu e din punct de vedere financiar, ci pentru ca suntem gazda la EURO 2020 si voiam ca fanii sa se bucure de echipa nationala la ei acasa.

Staff-ul are toata increderea noastra si vom continua cu acest staff! Am vorbit azi cu Mirel si cred ca el are capacitatea, daca avem timp si incredere pentru a reconstrui nationala. Radoi a declarat ca vrea sa continue! Azi am vorbit cu el si am simtit ca vrea sa continue si sa contribuie la reconstructia nationalei. Nu m-a deranjat declaratia lui legata de meciul cu Austria. Oricine ar fi declarat acelasi lucru.

Pe mine, dumneavoastra sunteti in pozitia de a ma judeca! Dupa fiecare esec, e clar ca presedintele Federatiei este vinovat! Daca e sa ne referim la decizia de a-l sustine pe Radoi, nu am niciun regret! Va fi un antrenor mare al Romaniei. Obiectivul este sa ne clasam cat mai sus in Liga Natiunilor pentru a avea o grupa buna in preliminariile Campionatului Mondial si sa mergem la turneul final.

Cum va fi sa vedem alte nationale la Bucuresti la Euro? Va fi prost! Acesta este cuvantul. De aceea este aceasta dezamagire in randul staff-ului si jucatorilor", a declarat Razvan Burleanu, presedintele FRF.