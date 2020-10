Romania - Austria va fi arbitrat de o veche cunostiinta! Polonezul a mai mai fost delegat la CFR Cluj - Lazio

Daniel Stefanski va arbitra meciul Romania-Astria.

Polonezul va fi ajutat de asistentii Marcin Boniek si Dawid Igor Golis, impreuna cu al patrulea oficial Damian Sywestrzak. Aceasta brigada a mai arbitrat meciul dintre CFR-Cluj si Lazio, jucat in grupele din Europa League, anul trecut. In acel meci, elevii lui Dan Petrescu au castigat cu 2-1. In afara de meciul ardelenilor, Daniel Stefanski , a mai arbitrat FCSB – Napoli, partida jucata in 2010, in grupele Europa League, scor 3-3.

Pentru nationala lui Mirel Radoi urmeaza meciul cu Austria care se va juca pe stadionul "Ilie Oana". Partida va fi transmisa in direct de PRO TV, miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:4